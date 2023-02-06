مئات القتلى والجرحى جراء زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا

كوارث طبيعية

انهيار مبنى في مدينة ديار بكر التركية إثر الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة. 6 فبراير/شباط 2023

ضرب زلزال بقوة 7,8 جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين. وأعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة القتلى وصلت إلى 237 قتيلا في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، فيما أحصي ثمانية قتلى في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة شمال البلاد. من جانبها، حيث مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق)، فيما ارتفعت حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 284 شخصا.

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أعلنت وزارة الصحة السورية الاثنين أن 237 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا جرّاء زلزال بقوة 7,8 درجات يقع مركزه في جنوب شرق تركيا قرب الحدود بين البلدين.

وجاء في بيان للوزارة "516 إصابة - 111 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس". وأفاد مستشفى محلي في وقت سابق فرانس برس بأن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة مؤيدة لأنقرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في سوريا إلى 245 قتيلا على الأقل.

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وفي السياق نفسه، خفضت السلطات الإيطالية من مستوى تحذير من موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في جنوب البلاد كانت قد أطلقته بعد الزلزال القوي الذي هز وسط تركيا وشمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

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تركيا

قالت وكالة إدارة الكوارث بتركيا اليوم الاثنين إن 284 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر الذي هز عدة أقاليم في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة إن" 284 من مواطنينا لقوا حتفهم في أضنة وأديامان وملطية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وأصيب 440 مواطنا في شانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وملطية وعثمانية وهاتاي وكلس"، وسط توقعات بأن ترتفع أكثر بكثير نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بعدد كبير من المباني السكنية في كبرى المدن. وجُرح المئات في البلدين، بحسب المصادر ذاتها.

انهيار مبنى في مدينة حماة السورية بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا. 6 فبراير/شباط 2023 © وكالة سانا السورية/رويترز

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كيلومترا وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

قُتل 28 شخصا في محافظة أديامان التركية حيث انهار حوالى مئة مبنى، وفق ما أعلن حاكمها.

وقُتل ما لا يقلّ عن 23 شخصًا وأصيب 420 آخرون في ملطية، حسبما قال حاكم هذه المحافظة لقناة تي آر تي العامّة.

وقُتل 18 شخصًا على الأقلّ وأصيب 30 آخرون في شانلي أورفا (جنوب شرق)، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن حاكمها.

وقُتل ستّة آخرون على الأقلّ في ديار بكر، حسبما أكّد حاكم المحافظة.

وقال عنصر إنقاذ أُرسل إلى مبنى مدمّر في ديار بكر "سمعنا أصواتا هنا وهناك. نعتقد أن 200 شخص قد يكونون تحت الأنقاض"، بحسب صور بثتها شبكة إن تي في.

وبحسب وكالة AFAD، بلغت قوّة الزلزال الذي ضرب ليلًا 7,4 درجات على عمق سبعة كيلومترات.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أنّ الهزّة الأرضيّة شعر بها السكّان في جنوب شرق تركيا وكذلك في لبنان وقبرص.

وأظهرت صور بثّها الإعلام التركي أبنية مدمّرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد، ما يفاقم المخاوف من أن تكون الحصيلة أكبر بكثير من الأرقام المعلنة حتى الآن.

وشاهد مراسل فرانس برس في ديار بكر، المدينة الكبيرة في جنوب شرق البلاد، مبنى منهارًا، ورجال إنقاذ يعملون على إخراج أشخاص من تحت الأنقاض.

على تويتر، شارك مستخدمو الإنترنت الأتراك هويّات وأماكن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض في مدن عدّة في جنوب شرق البلاد.

وقال رئيس بلديّة أضنة زيدان كارالار إنّ مبنيَين من 17 طابقا و14 طابقا دُمّرا، وفق ما نقلت عنه قناة تي آر تي.

تُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 آب/أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

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نداء لدعم دولي

وقال وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو لقناة "خبر ترك"، إنّ "جميع فرقنا في حالة تأهّب. لقد أصدرنا إنذارًا من المستوى الرابع. هذا نداء" من أجل تقديم مساعدة دوليّة.

في سوريا، قالت وزارة الصحة في بيان "639 إصابة - 237 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس"، بينما تحدّث جهاز الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة (الخوذ البيضاء) عن "عشرات الضحايا ومئات المصابين والعالقين تحت الأنقاض".

وسُجّلت 50 هزة ارتدادية في تركيا، بحسب AFAD.

ودعا محافظ غازي عنتاب السكان إلى التجمع في الخارج رغم البرد فيما دعا رئيس "ديانت"، هيئة الشؤون الدينية، الأتراك المحتاجين إلى المساعدة للجوء إلى المساجد.

تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوّة 6,1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى خمسين جريحًا ومتسبّبًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

في كانون الثاني/يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي تشرين الأوّل/أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين.

فرانس24/ أ ف ب

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