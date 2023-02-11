الصين تعلن 900 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في غضون أسبوع واحد فقط

أمراض وأوبئة

عمال يرتدون بدلات واقية يراقبون وراء حاجز أمام مطعم مغلق، بعد تفشي فيروس كورونا في شنغهاي، الصين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان السبت أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المستشفيات الصينية بين الثالث والتاسع من فبراير/شباط الجاري بلغ 912 وفاة وفق بيان للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وأنهت الصين أكثر من ثلاث سنوات من سياسة صارمة لمكافحة تفشي كوفيد-19، شملت عمليات الإغلاق على مستوى المدينة، والاختبارات الجماعية والحجر الصحي الشامل في ديسمبر/كانون الأول، والتي أعقبتها موجة من الإصابات بين سكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.

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بلغ عدد الأشخاص الذين فارقوا الحياة في الصين نتيجة أسباب متعلقة بفيروس كورونا 912 حالة في الفترة من 3 إلى 9 فبراير/شباط وفق ما أفاد السبت بيان للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفرضت العديد من الدول شروط اختبار كوفيد-19 للصينيين في أعقاب التفشي الكبير للمرض، مشيرة إلى مخاوف من ظهور متحورات جديدة ونقص في البيانات، على الرغم من أن الصين قالت إن هذه الإجراءات غير مبررة.

في هذا السياق، أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة "ذي لانست" الطبية المتخصصة أنه لم تظهر أي متحورة جديدة لكوفيد-19 في بكين في الأسابيع التي أعقبت تخلي الصين عن سياستها "صفر كوفيد" نهاية العام الماضي.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون صينيون وحللت 413 عينة من بكين بين 14 نوفمبر/تشرين الثاني و20 ديسمبر/كانون الأول "لا يوجد دليل على ظهور متحورات جديدة" خلال هذه الفترة.

من جهته، قال العالم الصيني البارز جورج قاو إن على العالم أن "يهدأ" من احتمال انتشار متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين.

وأظهرت ورقة بحثية أعدها قاو وزملاؤه نشرت في دورية لانسيت الطبية الأربعاء أنه لم تظهر أي متحورات جديدة في الأسابيع الأولى من تفشي المرض في الصين في الآونة الأخيرة، بعد أن أعقب نهاية سياسة صفر كوفيد موجة ضخمة من الحالات.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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