الإعصار "غابرييل" يقتل ثلاثة أشخاص في نيوزيلندا والسلطات تحذر من وجود أخطار

طريق تضرر من جراء عاصفة استوائية في 13 شباط/فبراير 2023 في منطقة أوكلاند في نيوزيلندا.

قالت سلطات نيوزيلندا، إن اجتياح الإعصار "غابرييل" للطرف الشمالي من البلاد قد خلف ثلاثة قتلى ومفقود. واجتاح "غابرييل" البلاد برياح عاتية بلغت سرعتها 140 كلم/ساعة، وبلغ ارتفاع موج البحر 11 مترًا، وأغلقت المدارس والمرافق الحكومية المحلية في أنحاء أوكلاند والجزيرة الشمالية، وتعطلت حركة النقل العام وتوقفت خدمات العبارات والحافلات والقطارات أو تم تقليصها، كما شرّد الإعصار أكثر من عشرة آلاف شخص وحرم أكثر من 140 ألف شخص آخرين من الكهرباء.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن وزير إدارة الحالات الطارئة النيوزيلندي كيران ماكانولتي، الأربعاء، أنّ الإعصار العنيف "غابرييل" الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع خلّف ثلاثة قتلى على الأقلّ، محذّر من أنّ الخطر لم يتبدّد نهائياً بعد. وقال ماكانولتي إنّه تمّ انتشال ثلاث جثث بعد مرور "غابرييل"، إحداها تمّ العثور عليها في غرب أوكلاند في نفس المكان الذي فُقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار.

وأضاف أنّ الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال، التي تضرّرت بشدّة من جرّاء الإعصار والتي يقطنها ثلاثة أرباع سكّان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة. ولم يتمّ التعرّف على هويات القتلى الثلاثة حتى الآن، لكنّ الوزير رجّح أن يكون أحدهم هو عنصر الإطفاء المفقود.

وتمّ الإبلاغ في بادئ الأمر عن فقدان عنصري إطفاء إثر انهيار منزل في غرب أوكلاند، لكن سرعان ما تمّ العثور على أحدهما وقد نُقل إلى المستشفى. أمّا رفيقه فاستؤنف البحث عنه الثلاثاء بعدما حالت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والانزلاقات الأرضية دون متابعة البحث عنه في نفس اليوم.

وقدّم ماكانولتي "أحرّ التعازي للعائلة والمجتمع وجميع المتطوّعين وخدمات الطوارئ". وقال الوزير أيضاً "للأسف، فقدنا شخصين آخرين، كلاهما في منطقة خليج هوك".

وبسبب الإعصار، أعلنت السلطات الثلاثاء حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدّة أسبوع، مشيرة إلى أنّ "الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد". وتسبّب الإعصار بهبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كلم/ساعة، كما أدّى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سم خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 متراً.

والأربعاء باشرت السلطات تقييم حجم الأضرار في المدن والبلدات التي باتت معزولة بسبب الإعصار، بعدما جرفت مياه الفيضانات الطرقات وقطعت شبكات الاتصالات.

وقال وزير إدارة الحالات الطارئة، إنّ الإعصار شرّد حوالي 10500 شخص وحرم أكثر من 140 ألف شخص آخر من الكهرباء، مشيراً إلى أنّ التيار يعود تدريجياً إلى المساكن المحرومة منه.

وإذ أكّد ماكانولتي أنّ الإعصار تسبّب "بكارثة كبيرة"، حذّر من أنّ "الطريق طويل" والأمر سيستغرق "أسابيع عديدة" حتى تتعافى المناطق المتضرّرة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك