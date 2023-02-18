مسؤولون صينيون في تايوان رغم التوترات بين البلدين في زيارة هي الأولى منذ بدء جائحة كورونا

امرأة تحمل لافتة وتردد هتافات أثناء مشاركتها في مظاهرة ضد وفد من المسؤولين الصينيين الذين يزورون تايوان، خارج مطار تايبيه سونغشان في تايبيه، تايوان، 18 فبراير/شباط 2023.

وصل مسؤولون صينيون إلى تايوان السبت، لحضور مهرجان ثقافي في تايبه بدعوة من حكومة المدينة، ويأتي ذلك في ظل التوتر العسكري بين البلدين عبر مضيق تايوان. وقد نظمت مجموعة صغيرة من أنصار استقلال تايوان احتجاجا على الزيارة خارج المطار بتايبه ورددوا "تايوان والصين، دولتان منفصلتان".

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في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان، وصلت مجموعة من المسؤولين الصينيين إلى تايوان السبت في أول زيارة منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جائحة كوفيد-19، لحضور فعالية ثقافية.

والأسبوع الماضي، سمحت حكومة تايوان بزيارة ستة مسؤولين بقيادة ليو شياو دونغ نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصيني في شنغهاي لحضور مهرجان ثقافي في تايبه بدعوة من حكومة المدينة.

ونظمت مجموعة صغيرة تضم نحو عشرة من أنصار استقلال تايوان احتجاجا على زيارة ليو خارج المطار بتايبه ورددوا "تايوان والصين، دولتان منفصلتان".

وأفاد مجلس شؤون صناعة السياسة الصينية في تايوان أنه سُمح للمجموعة بهذه الزيارة طالما أنها تحافظ على عدم لفت الأنظار. وأبدى أمله في أن تعزز الزيارة التفاهم المتبادل و"العلاقات الصحية والمنظمة" في المستقبل.

وعلى الرغم من رفض الصين التحدث إلى حكومة تايوان منذ تولى الرئيسة تساي إينج وين منصبها في عام 2016 اعتقادا منها بأنها انفصالية فقد استمرت الزيارات المتبادلة بين المدن إلى أن توقفت بسبب جائحة كورونا.

فرانس24/ رويترز

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