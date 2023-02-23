كوريا الشمالية تختبر أربعة صواريخ كروز استراتيجية من طراز "هواسال-2"

إطلاق صاروخ خلال اختبارات كوريا الشمالية في هذه الصورة غير المؤرخة الصادرة عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

أجرت كوريا الشمالية الخميس تدريبا على إطلاق 4 صواريخ كروز استراتيجية من طراز "هواسال-2" في محيط مدينة كيم تشيك بمقاطعة هامغيونغ، باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية". وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن التدريب أظهر "وضع الحرب للقوات القتالية النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذي يعزز بكل الطرق الممكنة قدرتها على شن هجوم نووي مضاد فتاك على القوات المعادية". والتجربة هي الأحدث ضمن تجارب أجرتها بوينغ يانغ وصفت بالاستفزازية وأدت إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

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أعلنت كوريا الشمالية الجمعة عن إطلاق 4 صواريخ كروز استراتيجية باتجاه البحر، في تجربة قالت إنها "أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية" للبلاد.

وهذا الاختبار هو الأحدث في سلسلة تجارب استفزازية أدت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وزادت المخاوف من أن تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها منذ 2017.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن صواريخ "هواسال-2" الـ4 أطلقت من محيط مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضافت أن الصواريخ اجتازت مسافة 2000 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها "بدقة"، من دون أن تحدد ماهية تلك الأهداف.

كما أشارت الوكالة إلى أن "اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري أعربت عن ارتياحها الكبير لنتائج تجربة الإطلاق".

وتابعت أن "التجربة أظهرت مرة أخرى بوضوح القدرات الحربية للقوة القتالية النووية لكوريا الديمقراطية التي تعزز بكل الطرق قدرتها على شن هجوم نووي قاتل ضد القوى المعادية".

فرانس24/ أ ف ب

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