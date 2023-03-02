مجموعة العشرين: رئيس الوزراء الهندي يعتبر أن "الحوكمة العالمية فشلت" في مواجهة التحديات الكبرى

مجموعة العشرين

لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي، 1 آذار/ مارس 2023.

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب بافتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي الخميس إن "الحوكمة العالمية فشلت" في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، معترفا ضمنيا بالانقسامات العميقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتجد الهند نفسها في موقف دقيق، فمن جهة تشاطر الغرب مخاوفه بشأن الصين، ومن جهة ثانية تعدّ مشتر رئيسي للأسلحة الروسية كما زادت من وارداتها من النفط الروسي.

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"الحوكمة العالمية فشلت''، بهذه العبارة نبه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب بافتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي الخميس إلى إن المؤسسات متعددة الأطراف "فشلت" في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم.

وقال مودي في كلمة مسجلة إن "تجربة السنوات القليلة الماضية - الأزمة المالية والتغير المناخي والجائحة والإرهاب والحروب - تُظهر بوضوح أن الحوكمة العالمية قد فشلت".

وتجد الهند نفسها في موقف دقيق، فمن جهة هي تشاطر الغرب مخاوفه بشأن الصين، ومن جهة ثانية هي مشتر رئيسي للأسلحة الروسية كما أنها زادت من وارداتها من النفط الروسي.

رفضت الهند، التي تتولى رئاسة المجموعة هذا العام، إلقاء مسؤولية الحرب على روسيا وسعت إلى حل دبلوماسي.

ولم تدن الهند الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أن مودي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي إن "هذا ليس وقت حرب"، في تصريح فُسر يومها على أنه تأنيب لموسكو.

وفي كلمته أمام وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، ناشد مودي المجتمعين بذل كل ما بوسعهم لإنجاح هذه المناسبة، على الرغم من أنه اعترف ضمنيا بالانقسامات العميقة التي تباعد بينهم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال "لا ينبغي أن نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلها سويا بأن تعرقل مسار تلك التي يمكننا حلها".

من جهتهم، أكد المندوبون الأوروبيين والأمريكيون في نيودلهي أنهم يحملون روسيا مسؤولية الصراع، إذ قالت ألمانيا إنها ستنتهز فرصة الاجتماع لمواجهة "الدعاية" الروسية. وقالت موسكو إنها ستستغل الاجتماع لإبلاغ العالم بمن الذي يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية.

انقسام

يأتي اجتماع وزراء الخارجية بعد أيام من اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك بالمركزية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين الذي هيمنت عليه الحرب أيضا.

وانتهى الاجتماع بإصدار الهند "ملخص ووثيقة نتائج" بدلا من بيان مشترك بسبب غياب التوافق في الآراء بين المجموعة على إدانة روسيا.

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وفي حديثه على هامش الاجتماع، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا للصحافيين إن روسيا هي وحدها المسؤولة عن الحرب ويجب مواصلة فرض العقوبات عليها.

كما ذكرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن مجموعة العشرين يجب أن تحاسب روسيا على "العواقب السلبية الي تواجهها كل دولة على وجه الأرض تقريبا". وقالت "يجب تقديم حلول تحمي الفئات الأكثر ضعفا، بدلا من تركهم يعانون جراء الحرب الروسية".

ويحضر اجتماع نيودلهي 40 وفدا من بينهم وفود برئاسة كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الصيني تشين قانغ.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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