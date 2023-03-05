ستسمح للرئيس شي جينبينغ بالبقاء في السلطة.. افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني وسط رفع ميزانية الدفاع

كشف تقرير لوزارة المالية الصينية نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب أن ميزانية دفاع البلاد سترتفع بنسبة 7,2% عام 2023، لتبلغ 1553,7 مليار يوان (225 مليار دولار)، في أكبر زيادة لها منذ 2019. وأمام حوالي ثلاثة آلاف نائب من المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين، دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى "تكثيف" تدريب الجيش وإلى "الاستعداد للقتال" بينما يتصاعد التوتر الصيني الأمريكي خصوصا حول مسألة تايوان. ويعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية لتسعة أيام، سيمنح خلالها شي جينبينغ ولاية رئاسية ثالثة.

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أعلنت الصين الأحد، رفع ميزانية الدفاع التي تعتبر الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة - بنسبة 7,2 في المئة سنة 2023 في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي.

وجرى الإعلان عن هذه الميزانية، وهي أعلى مما كانت عليه عام 2022 (7,1%) في تقرير لوزارة المالية نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب. وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن.

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ أن "محاولات الاحتواء القادرة من الخارج تتكثف بلا توقف".

حتى لو كانت هناك شكوك حول هذا الرقم بسبب عدم وجود أي تفاصيل بشأنه، إلا أن الزيادة في كل عام تثير عدم ثقة لدى الدول المجاورة للصين، والتي لديها نزاعات إقليمية معها.

وهذه هي الحال خصوصا بالنسبة إلى الهند، حيث تندلع مناوشات أحيانا على طول حدودها المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وكذلك بالنسبة إلى اليابان من أجل السيطرة على جزر دياويو/سينكاكو. والأمر مماثل للفيليبين، حيث تحدث بانتظام حوادث تتعلق بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد في خطاب أمام البرلمان، إلى "تكثيف" تدريبات الجيش وكذلك "الاستعداد القتالي" و"إحداث ابتكارات في مجال التوجهات الاستراتيجية".

واتهم مسؤولون أمريكيون كبار الصين مؤخرا بالاستعداد لمهاجمة تايوان في غضون بضع سنوات، وبإدارة "أسطول" من المناطيد العسكرية التي تتجسس على العالم بأسره.

وحتى حلف شمال الأطلسي الذي يركز تقليديا على أوروبا، اعتبر منذ العام الماضي أن العملاق الآسيوي يشكل "تحديا لمصالح" دول الحلف.

وتدافع الصين عن نفسها من خلال التشديد على أن جيشها "دفاعي" بحت، وأن لديها قاعدة عسكرية واحدة فقط في الخارج (في جيبوتي) في مقابل مئات من القواعد التي يملكها الجيش الأمريكي.

لي تشيانغ الصديق المقرب لشي جينبينغ

لن تطرح هذه القضايا الحساسة على الأرجح خلال هذه الجلسة البرلمانية، التي يفترض أن يعين خلالها لي تشيانغ الصديق المقرب لشي جينبينغ والرئيس السابق للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي، رئيسا جديدا للوزراء.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في بكين في الأيام الأخيرة تحسبا للحدث مع فرض عمليات تفتيش عند مدخل العاصمة وانتشار عناصر أمن على أطراف الشوارع وكذلك قرب الجسور.

فرانس24/ أ ف ب

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