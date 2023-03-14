الصين تستأنف إصدار التأشيرات بعد ثلاث سنوات من الإغلاق جراء فيروس كورونا

قررت الصين استئناف إصدار كافة أنواع التأشيرات لدخول أراضيها ومن ضمنها السياحية اعتبارا من الأربعاء 15 مارس/آذار. كما ستسمح لمواطنيها بالخروج من البلاد للقيام بجولات سياحية أو لأغراض العمل، وذلك بعد ثلاث سنوات من الإغلاق المرتبط بتفشي وباء فيروس كورونا وفرض حجر إلزامي عند الوصول إلى الأراضي الصينية لكل الوافدين.

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بعد قيود مشددة فرضت مدة ثلاثة أعوام أدت إلى إغلاق البلاد أمام العالم بسبب وباء كوفيد-19، تستأنف الصين اعتبارا من الأربعاء إصدار "كل أنواع تأشيرات الدخول" بما فيها السياحية.

وكانت الصين، أول دولة ينتشر فيها الفيروس الذي كان غير معروف آنذاك، أغلقت فجأة في آذار/مارس 2020 كل حدودها أمام حاملي تأشيرات الدخول وبينهم حاملو تصاريح الإقامة خشية انتشار موجة جديدة من الإصابات الوافدة من الخارج.

وفي أوج الوباء، وجد الكثير من المقيمين الأجانب أنفسهم غير قادرين على دخول البلاد بعد مغادرتهم الصين فيما خفضت السلطات الصينية عدد الرحلات الدولية بشكل كبير.

لكن تم تخفيف هذه الإجراءات تدريجيا مع استئناف منح تأشيرات الدخول الخاصة بالأعمال أو للم شمل العائلات.

إلا أن الحركة بين الصين والخارج بقيت محدودة جدا على مدى حوالي ثلاث سنوات بسبب فرض حجر إلزامي عند الوصول إلى الأراضي الصينية لكل الوافدين.

رفعت الصين فجأة في كانون الأول/ديسمبر الماضي معظم الإجراءات التي فرضتها خلال ثلاث سنوات وكانت من بين الأكثر صرامة في العالم وأثرت بشدة على اقتصادها وأثارت احتجاجات في كل أنحاء البلاد.

وفي كانون الأول/يناير تخلت السلطات الصينية عن الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، الذي كان من أبرز الإجراءات في إطار استراتيجية "صفر كوفيد" التي اعتمدتها الحكومة.

وكان تعليق تأشيرات الدخول السياحية منذ العام 2020، آخر إجراء لا يزال ساريا ضمن السياسة الصحية المشددة هذه.

استئناف السياحة

اعتبارا من الأربعاء ستبدأ الصين مجددا بإصدار "كل أنواع تأشيرات الدخول" للرعايا الأجانب بحسب مذكرة نشرتها وزارة الخارجية الصينية.

ونشرت سفارتا الصين في الولايات المتحدة وفرنسا إلكترونيا مذكرة مماثلة.

وبالإضافة إلى طلبات جديدة ستتم دراستها والموافقة عليها، ستتيح التأشيرات الصادرة قبل 28 آذار/مارس 2020 والتي لا تزال صالحة، لحامليها دخول الصين، كما ورد في المذكرة.

وسيتيح الإعلان للوافدين إلى شنغهاي على متن سفن سياحية أو إلى جزيرة هاينان السياحية (جنوب) وكذلك لبعض المجموعات السياحية الوافدة من هونغ كونغ ومكاو ومن دول منضوية في رابطة دول جنوب شرق آسيا، السفر من دون تأشيرة.

يأتي هذا الإعلان غداة اختتام الدورة السنوية المهمة للبرلمان الصيني الذي صادق على تولي الرئيس شي جينبينغ ولاية جديدة من خمس سنوات هي الثالثة له على رأس البلاد وتعيين رئيس وزراء جديد.

وقد حذر رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ الإثنين من أنه سيكون من الصعب لبلاده أن تحقق هذه السنة هدفها النمو البالغ "حوالي 5%"، أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

سجلت الصين في العام 2022 نموا بنسبة 3% بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5,5%، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.

قبل إغلاق حدودها أمام العالم، استقبلت الصين في 2019 نحو 65,7 مليون زائر دولي بحسب أرقام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ كانون الثاني/يناير بات بإمكان الرعايا الصينيين مغادرة البلاد مجددا للقيام بجولات سياحية.

خلال الوباء، وحدها التنقلات لأسباب طارئة كان يسمح بها فيما علقت السلطات الصينية إصدار جوازات سفر.

فرانس24/أ ف ب

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