ريبورتاج: المحكمة الباكستانية تؤجل الاستماع إلى عمران خان بعد اشتباكات بين أنصاره وقوات الأمن

01:38 صورة ملتقطة من الفيديو. © فرانس24

تظاهر السبت المئات من الباكستانيين من أنصار حركة "الإنصاف" الإسلامية أمام المحكمة في إسلام آباد دعمًا لرئيس الوزراء السابق عمران خان ورددوا هتافات "الثورة مستمرة... نريد الحرية". وكانت المحكمة قد استدعت خان للمثول أمامها في قضية فساد، لكنه لم يستطع الخروج من سيارته تحت وابل القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن على أنصاره، فما كان من المحكمة إلا أن قررت تأجيل جلسة الاستماع. ريبورتاج فرانس24: أنمار حجازي وسونيا غزالي وشاهزيب واهلا