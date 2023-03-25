الرئيس الروسي يعلن أن بلاده ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا

دبلوماسية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي حليفتها بيلاروسيا، مبررا قراره بنية لندن في إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا. وقال: "اعتبارا من 3 نيسان/أبريل سنباشر تدريب الفرق. وفي الأول من يوليو/تموز سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في مقابلة بثها التلفزيون الروسي أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروسيا بحلول يوليو/تموز.

وبرر هذا القرار بنية لندن في إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية. وتوعد بوتين باستخدام هذا النوع من القذائف إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغربيين. وقال: "روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر".

وكشف الرئيس الروسي: "اعتبارا من 3 نيسان/أبريل سنباشر تدريب الفرق. وفي الأول من تموز/يوليو سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".

وأضاف: "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها". وتابع: "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه" مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.

وتابع قائلا: "سبق أن ساعدنا زملاءنا البيلاروس وجهزنا طائراتهم ... بدون انتهاك التزاماتنا الدولية على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية. ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح".

فرانس24/ أ ف ب

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