بيونغ يانغ تطلق صاروخا بالستيا قبالة ساحلها الشرقي بعد أيام على مناورات عسكرية بين واشنطن وسول

إطلاق صاروخ في مكان غير معلوم من كوريا الشمالية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

قال جيش كوريا الجنوبية الإثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا قبالة ساحلها الشرقي، هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة. وأكد خفر السواحل الياباني عملية الإطلاق الصاروخية التي تأتي بعد أيام على استكمال سول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في 5 سنوات.

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أطلقت كوريا الشمالية الإثنين صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

من جهته، قال خفر السواحل الياباني إن القذيفة التي يعتقد أنها صاروخ أطلقته كوريا الشمالية سقطت بالفعل.

وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام على استكمال سول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في 5 سنوات.

وتعتبر بيونغ يانغ هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها. وزعمت الجمعة أن المناورات الأخيرة التي أطلق عليها اسم "درع الحرية" كانت تدريبات من أجل "احتلال" كوريا الشمالية.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة التجارب التي تجريها كوريا الشمالية على الأسلحة، والتي شملت إطلاق عدة صواريخ كروز يوم الأربعاء، في تجربة قالت بيونغ يانغ إن الهدف منها كان التدريب على هجمات نووية تكتيكية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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