أفغانستان: السلطات تلقي القبض على ناشط بارز في الدفاع عن تعليم الفتيات بكابول

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أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء أن ناشطا بارزا في مجال تعليم الفتيات الأفغانيات تم اعتقاله في كابول هذا الأسبوع، وطالبت سلطات حركة طالبان بتوضيح سبب هذا الاعتقال. فيما لم يرد إلى حد الآن المتحدثون باسم وزارة الإعلام ووكالة المخابرات التابعتين لطالبان على طلب للتعليق أو تأكيد الاحتجاز.

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في بيان صدر الثلاثاء، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما): "اعتُقل مطيع الله ويسا رئيس منظمة (بن باث) ‘مسار القلم‘ والمدافع عن تعليم الفتيات في كابول أمس الإثنين".

وأضافت أنها "تدعو سلطات الأمر الواقع إلى توضيح مكان تواجده وأسباب اعتقاله وضمان حصوله على الدعم القانوني والاتصال بأسرته".

وإلى حد الساعة، لم يرد المتحدثون باسم وزارة الإعلام ووكالة المخابرات التابعتين لطالبان على طلب للتعليق أو تأكيد الاحتجاز.

Matiullah Wesa, head of @PenPath1 and advocate for girls’ education, was arrested in #Kabul Monday. UNAMA calls on the de facto authorities to clarify his whereabouts, the reasons for his arrest and to ensure his access to legal representation and contact with family. pic.twitter.com/D6N1mjWxLv — UNAMA News (@UNAMAnews) March 28, 2023

وينحدر مطيع الله ويسا من إقليم قندهار جنوب البلاد ويدافع منذ سنوات عن تعليم الفتيات لا سيما في المناطق الريفية المحافظة، بما في ذلك فترة الحكومة السابقة المدعومة من الغرب عندما قال إن الخدمات التعليمية لا تصل لكثير من الفتيات اللائي يعشن في الريف.

هذا، وتعقد منظمته غير الحكومية لقاءات مع شيوخ القبائل وتشجع المجتمعات والسلطات على فتح المدارس، وتقوم أيضا بتوزيع الكتب وتوفير المكتبات المتنقلة.

وكان ويسا قد أكد لرويترز العام الماضي أن عمله بعيد كل البعد عن السياسة وأن تركيزه ينصب على تشجيع المجتمعات على تعليم الفتيات.

ويذكر أن إدارة طالبان تمنع معظم الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية كما تحرمهن من الالتحاق بالجامعات بحجة أن ذلك يثير مشاكل يتعلق بعضها بالالتزام بالزي الإسلامي. ويقول المسؤولون إنهم يعملون لإعادة فتح المدارس إلا أنهم لم يحددوا إطارا زمنيا لذلك.

فرانس24/رويترز

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