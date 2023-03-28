بيلاروسيا تقرر نشر أسلحة نووية روسية بعد "ضغوط حلف شمال الأطلسي"

دبلوماسية

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الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في القصر الرئاسي بمينسك في 21 تموز/يوليو 2022

أفادت السلطات البيلاروسية الثلاثاء أن قرارها نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية سببه سنوات من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف تغيير توجهها السياسي والجيوسياسي. في حين أشارت منسك إلى أن الخطط النووية الروسية لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحظر الانتشار النووي كون بيلاروسيا نفسها لن تكون لديها سيطرة على الأسلحة.

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كشفت بيلاروسيا الثلاثاء عن سبب احتضانها لأسلحة نووية روسية وقالت إن ذلك راجع لسنوات من الضغوط التي مارستها دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل تغيير سياساتها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن السبت أن موسكو ستتطلع في المستقبل لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي حليفتها القوية وجارتها بيلاروسيا، الأمر الذي يؤدي إلى تصعيد المواجهة مع الغرب.

وبررت وزارة خارجية بيلاروسيا قرارها التعاون مع روسيا بالقول في بيان أصدرته الثلاثاء إن مينسك تعمل على حماية نفسها من الغرب.

وأضافت في البيان نفسه "على مدى العامين ونصف العام الماضية، تعرضت جمهورية بيلاروسيا لضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية غير مسبوقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما في حلف شمال الأطلسي وكذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وتابع البيان "في ظل هذه الظروف والمخاوف المشروعة والمخاطر الناتجة عنها على الأمن القومي، تجد بيلاروسيا نفسها مضطرة للرد بتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية".

هذا، وأشارت منسك إلى أن الخطط النووية الروسية لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحظر الانتشار النووي كون بيلاروسيا نفسها لن تكون لديها سيطرة على الأسلحة.

فرانس24/رويترز

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