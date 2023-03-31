عشرات القتلى والجرحى في انهيار أرضية معبد في الهند

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عمال الإنقاذ يجلون ضحايا الحادث في إندور، الهند، 30 آذار/ مارس 2023.

قتل وأصيب العشرات في الهند انهيار أرضية معبد هندوسي الخميس، وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في بالحادث. فيما أفاد مسؤول في الشرطة، أن عمليات الإنقاذ متواصلة فيما نقل الناجون إلى المستشفى.

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قضى ما لا يقل عن 35 مصليا هندوسيا وأصيب نحو 16 آخرين الخميس، بعد انهيار أرضية معبد في الهند، حسبما أفاد مسؤول بالحكومة المحلية.

وسقط الضحايا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وقال مسؤول كبير بالحكومة المحلية لرويترز "أنقذنا 18 شخصا، وعُثر على 35 قتلى بينما أصيب 16 آخرون".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا على مدار اليوم لإزالة الركام، مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر.

وفتحت السلطات تحقيقا في بالحادث.

وأفاد المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا أن عمليات الإنقاذ متواصلة فيما نقل الناجون إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئر.

وكانت معابد الهند تعج الخميس بالمصلين لمناسبة عيد رام نافامي، في ذكرى ميلاد الالهة الهندوسية راما.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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