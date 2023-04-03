الخارجية الصينية تؤكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور البلاد من 5 إلى 7 أبريل

أكدت بكين الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى الصين من 5 ولغاية 7 نيسان/أبريل. وكان ماكرون قد أعلن في 24 مارس/آذار في بروكسل أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سترافقه "في جزء من برنامج الزيارة" انطلاقا من مبدأ "الوحدة الأوروبية" الذي يمثل "شرطا أساسيا لبناء شراكة متوازنة مع الصين".

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الصين من الخامس إلى السابع من أبريل/نيسان.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن الجمعة أن ماكرون سيستغل الزيارة "للعمل" مع نظيره شي جينبينغ على "عودة السلام" في أوكرانيا. وقال إن زيارة ماكرون ستقوده إلى بكين وكذلك إلى كانتون، وأوضحت أن "الرئيسين الفرنسي والصيني سيجريان نقاشات معمقة حول الحرب في أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام في إطار القانون الدولي، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأعلن إيمانويل ماكرون في 24 مارس/آذار خلال مؤتمر صحافي الجمعة في بروكسل أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سترافقه "في جزء من برنامج الزيارة" انطلاقا من مبدأ "الوحدة الأوروبية" الذي يمثل "شرطا أساسيا لبناء شراكة متوازنة مع الصين".

فرانس24/ أ ف ب

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