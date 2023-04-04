بعد عدة بلدان غربية... أستراليا تحظر بدورها تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية

تكنولوجيا

قررت أستراليا حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية "في أقرب وقت ممكن عمليا" و"على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد"، كما أعلن المدعي العام الثلاثاء. وأستراليا هي آخر عضو في تحالف "خمسة عيون" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يقوم بفرض حظر حكومي على تيك توك.

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أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها ستحظر تطبيق تيك توك، المملوك من شركة صينية، على الأجهزة الإلكترونية الحكومية في أقرب وقت ممكن عمليا"، وذلك "على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد".

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق هذا العام أنها ستنزع كاميرات المراقبة صينية الصنع من مكاتب السياسيين بسبب مخاوف أمنية. وأستراليا هي آخر عضو في تحالف "خمسة عيون" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يقوم بفرض حظر حكومي على تيك توك.

كما أن فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية اتخذت قرارات مماثلة.

وحذر خبراء الأمن الإلكتروني من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.

في البداية، كانت العديد من الدوائر الحكومية حريصة على استخدام تيك توك كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية.

فرانس24/ أ ف ب

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