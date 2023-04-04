زيارة ماكرون للصين

مبادلات تجارية واستثمارات بين بكين والاتحاد الأوروبي على جدول زيارة ماكرون للصين الأربعاء

03:27 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. 15 شباط/فبراير 2022. © أ ف ب/ أرشيف

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة إلى الصين من 5 إلى 7 نيسان/أبريل الجاري. وجاء برنامج الزيارة تحت شعار "الوحدة الأوروبية شرط أساسي لبناء شراكة متوازنة مع الصين". ويصحب الرئيس الفرنسي أيضا عشرات الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الشركات الفرنسية بهدف دعوة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في فرنسا ودول الاتحاد ولفسح المجال أمام الشركات الأوروبية ولا سيما الفرنسية للاستثمار في الصين. المزيد مع موفد فرانس24 إلى الصين ثمين الخيطان.