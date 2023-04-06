بعد زيارة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة.. الصين تنشر سفنا حربية قرب الجزيرة

تبحر حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في مياه المحيط الهادئ على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميل) جنوب محافظة أوكيناوا اليابان في 5 أبريل/نيسان 2023.

قامت السلطات الصينية الخميس بنشر سفن حربية في المياه المحيطة بتايوان غداة نشرها حاملة طائرات متوعدة برد "حازم" على اللقاء الذي جمع الأربعاء رئيسة الجزيرة ورئيس مجلس النواب الأمريكي في كاليفورنيا. ورُصدت ثلاث سفن حربية في المضيق الفاصل بين الصين والجزيرة فيما عبرت مروحية مضادة للغواصات منطقة الدفاع الجوي في تايوان. كما نشرت بكين سفنا لخفر السواحل لإجراء دوريات استثنائية احتجت عليها تايبيه.

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نشرت الصين الخميس سفنا حربية في المياه المحيطة بتايوان بعيد نشرها حاملة طائرات متوعدة برد "حازم" على لقاء رئيسة الجزيرة رئيس مجلس النواب الأمريكي الأربعاء في كاليفورنيا.

ورغم تحذيرات بكين، التقت تساي إنغ-وين التي تنتمي إلى حزب يناضل من أجل استقلال الجزيرة كيفن ماكارثي قرب لوس أنجلس.

وقامت السلطات الصينية التي لطالما هددت بالرد في حال عقد مثل هذا اللقاء، بنشر حاملة طائرات قرب تايوان قبل ساعات من عقد الاجتماع.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن "الولايات المتحدة وتايوان تآمرتا" من أجل "تعزيز علاقاتهما" الأمر الذي "يمس بصورة خطيرة" بالسيادة الصينية و"يشكل مؤشرا سيئا يدل على دعم الانفصاليين التايوانيين". وأكدت خلال مؤتمر صحافي الخميس أن "الصين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع بعزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

ورُصدت ثلاث سفن حربية أخرى الخميس قرابة الساعة السادسة (الساعة 22,00 ت غ) في المضيق الفاصل بين الصين والجزيرة التي تتمتع بنظام ديمقراطي وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية. كما عبرت مروحية مضادة للغواصات منطقة الدفاع الجوي في تايوان على ما أضافت الوزارة. ونشرت الصين كذلك سفنا لخفر السواحل لإجراء دوريات استثنائية احتجت عليها تايبيه.

في أغسطس/آب 2022، أجرت بكين مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان خلال زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي للجزيرة أغضبت الصين. وحتى الساعة، لا يزال الرد الصيني على اللقاء بين ماكارثي وتساي لأقل حدة بكثير مقارنة بالرد السابق لكنه يضع تايبيه في حالة ترقب وتأهب.

والخميس أكّدت رئيسة تايوان أهمية الاجتماعات الحضورية مع مسؤولين أمريكيين بالنسبة إلى "الأمن الإقليمي" داعية بكين إلى التزام الهدوء. وقالت قبيل مغادرتها لوس أنجلس: "آمل أيضا أن يمارس الجانب الصيني ضبط النفس وألا يبالغ في رد الفعل".

وقال وزير الدفاع التايواني شيو كوو-شينغ إن توقيت نشر حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ"، "حساس"، مشيرا إلى أن تايوان تراقب أنشطة السفينة. ولدى سؤاله عما إذا نشر "شاندونغ" يعد مقدمة لمناورات عسكرية صينية، قال وزير الدفاع: "لا نستبعد ذك".

والخميس دعت الولايات المتحدة الصين إلى "تخفيف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان، واختيار ممارسة دبلوماسية بنّاءة". وقال المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين: "نحن ملتزمون الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة لمنع مخاطر أي نوع من سوء التقدير".

وفي جزيرة بينغتان جنوب شرق الصين وهي النقطة الأقرب إلى تايوان لم يرصد أي نشاط عسكري استثنائي صباح الخميس. لكن مجلس الشؤون القارية في تايبيه الهيئة العليا المكلفة رسم السياسة حيال الصين، اتهم بكين "بعرقلة التجارة في مضيق تايوان من خلال عمليات تفتيش لسفن الشحن وسفن نقل الركاب".

وأعلنت السلطات البحرية الصينية الأربعاء تسيير دوريات لخفر السواحل الصينيين في المضيق.

وقالت الهيئة التايوانية مساء الأربعاء إن "تحرك الطرف الصيني يفاقم عمدا التوترات بين ضفتي المضيق" متحدثة عن "انتهاك فاضح" للممارسات البحرية. وأكد مساعد مدير مكتب الأمن الوطني في تايوان كو شينغ-هنغ الخميس أن السفن التايوانية تلقت الأمر برفض أي عملية تفتيش صينية.

وقبل عودتها من الولايات المتحدة الخميس قالت تساي: "يراقب فريق الأمن القومي لدينا الوضع من كثب. ما فعلناه هو ضمان قدرة سفننا على الإبحار بأمان في البحر ومنع التدخلات الصينية في مياهنا الإقليمية".

وتعتبر الصين جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر. وتعارض بكين المتمسكة بمبدأ "صين واحدة"، أي اتصال رسمي بين تايبيه ودول أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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