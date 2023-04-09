المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تشمل "محاكاة لضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية" في الجزيرة

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شملت التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان، والتي انطلقت السبت لتستمر ثلاثة أيام، "محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة" بها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني فجر الحد. وأكدت تايوان من جانبها أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات الصينية.

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أعلن الإعلام الرسمي الصيني الأحد أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان شملت "محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة" بها.

وقالت قناة التلفزيون العامة "سي سي تي في" إن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات "لتحلق في المجال الجوي المستهدف" بينما نفذت القوات البرية تدريبات على "ضربات دقيقة متعددة الأهداف".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات التي تنظمها بكين. وقالت إنها تراقب "تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك"، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رُصدت حتى الساعة 12,00 (04,00 ت غ) هي مقاتلات وقاذفات.

فرانس24/ أ ف ب

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