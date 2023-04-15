رئيس الوزراء الياباني يستأنف حملته الانتخابية بعد إجلائه إثر انفجار "قنبلة دخانية"

عناصر الأمن يمسكون بمشتبه به بعد انفجار قرب مكان إلقاء خطاب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، سايكازاكي، محافظة واكاياما، اليابان في 15 أبريل/نيسان 2023.

استأنف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حملته الانتخابية غرب البلاد بعد إجلائه إثر انفجار دوى عندما كان يستعد لإلقاء خطاب السبت، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. وكان من المقرر أن يلقي كيشيدا، الذي لم يصب بأذى إثر الحادث، كلمة في مدينة سايكازاكي الساحلية دعما لمرشح حزبه إلى انتخابات فرعية.

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استكمل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا السبت نشاطه المندرج ضمن حملته الانتخابية بعيد إجلائه من دون أن يصاب بأذى إثر انفجار "قنبلة دخانية" على الأرجح، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية.

ونقلت محطة "ان اتش كاي" الوطنية عن كيشيدا قوله في مطلع بعد الظهر بالتوقيت المحلي أمام محطة واكاياما على بعد كيلومترات فقط من موقع الحادث: "سمع دوي انفجار قوي (..) تحقق الشرطة في التفاصيل. أود أن أعتذر على القلق الذي لحق بالناس". وأضاف: "نحن في خضم حملة انتخابية مهمة للبلاد وعلينا العمل معا لإنجاحها".

ويشارك كيشيدا في تجمع آخر بعد الظهر في شيبا قرب طوكيو.

Japanese PM Kishida uninjured after explosions heard before speech, sources say. #breakingnewshttps://t.co/TwnjVoUqsr — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 15, 2023

جاء الحادث تسعة أشهر بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال تجمع انتخابي في يوليو/تموز، ما سبب صدمة في البلاد وخارجها ودفع السلطات إلى مراجعة الإجراءات الأمنية.

وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة في مدينة سايكازاكي الساحلية صباح السبت دعما لمرشح حزبه إلى انتخابات فرعية، وكان قد تذوق للتو سمكا محليا عندما حصل تدافع في صفوف الحشود.

وذكرت وسائل إعلام عدة من بينها وكالة "كيودو" للأنباء أن عبوة تشبه "قنبلة دخانية" ألقيت وأظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة حركة في صفوف الحشود المجتمعة قبل أن يسمع دوي انفجار تلاه تصاعد دخان أبيض.

وبثت محطة التلفزيون العامة "إن اتش كاي" مشاهد تظهر عناصر من الشرطة يثبتون شخصا على الأرض فيما الجموع تتفرق، وذكرت أن رجلا أوقف في المكان للاشتباه "بعرقلته النشاط التجاري".

ولم تصدر السلطات أي تأكيد رسمي بعد فيما امتنعت الشرطة عن التعليق.

Man arrested over explosion at Japanese PM Kishida speech site.https://t.co/BbcSgDnr96 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 15, 2023

وقالت امرأة كانت حاضرة في المكان للمحطة التلفزيونية: "لقد جريت بسرعة وبعد حوالي عشر ثوان سمعت جلبة قوية وبدأ طفلي بالصراخ. كنت تحت وقع الصدمة. لا تزال نبضات قلبي متسارعة". وروى شخص آخر لنفس المحطة أن الذعر سيطر على الجموع قبل دوي الانفجار عندما قال شخص إنه رأى شخصا آخر يلقي عبوة ناسفة.

وقال مسؤول الإستراتيجية الإنتخابية في الحزب الليبرالي الديمقراطي هيروشي مورياما: "من المؤسف أن يقع حادث كهذا في خضم حملة انتخابية تشكل أساسا للنظام الديمقراطي. هذه فظاعة لا تغتفر".

كما يأتى الحادث الجديد السبت فيما تستضيف البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع فيما تعقد قمة هذه المجموعة في مدينة هيروشيما اليابانية في مايو/أيار.

وفي سابورو في شمال اليابان، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري عن "قلقه الكبير" بعد تبلغه الحادث، مؤكدا أن كيشيدا "صديق شخصي وأكن له التقدير الكبير".

فرانس24/ أ ف ب

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