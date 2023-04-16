اليابان تحتضن اجتماعا لوزراء خارجية دول مجموعة السبع سيركز على الصين وأوكرانيا

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يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع الأحد في كارويزاوا وسط اليابان لإجراء مناقشات يهيمن عليها الضغط الصيني المتزايد على تايوان والحرب في أوكرانيا. ومن المفترض أن يمهد هذا اللقاء الذي سيبحث أيضا قضايا دولية أخرى أبرزها أفغانستان وبورما والأمن الإلكتروني والتضليل الإعلامي، لقمة رؤساء تكتل الدول الصناعية الكبرى شهر مايو/أيار في هيروشيما.

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يلتقي وزراء خارجية دول مجموعة السبع بدءا من الأحد في مدينة كارويزاوا السياحية في وسط اليابان لإجراء مناقشات يهيمن عليها كما يبدو الضغط الصيني المتزايد على تايوان والنزاع في أوكرانيا.

وهيمنت منطقة شرق آسيا على التحركات الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة خصوصا بعد إطلاق كوريا الشمالية الخميس ما وصفته بأنه "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات (آي سي بي ام) التي تعمل بالوقود الصلب، في إطار تجارب أسلحتها التي تضاعفت في الأشهر القليلة الماضية.

الصين وتايوان

وقبل أيام، أجرت الصين مناورات عسكرية حول تايوان شملت محاكاة لهجمات وحصار للجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وحذرت مجموعة السبع بكين باستمرار من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة فيما يتعلق بتايوان ودق بعض أعضائها ناقوس الخطر في الأيام الأخيرة.

في السياق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بكين الجمعة إن أي "تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره". لكن صياغة البيان المشترك لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستخضع لمتابعة دقيقة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال بعد عودته من زيارة للصين إن أوروبا يجب ألا تتدخل في "أزمات ليست أزماتنا"، مما أثار استياء بعض حلفائه.

وحاول الوفد المرافق لماكرون تخفيف حدة هذه التعليقات عبر التأكيد بأن موقف فرنسا لم يتغير. ويتوقع مراقبون أن تكرر مجموعة السبع مواقفها التي تحذر الصين من أي محاولة لتغيير الوضع القائم المتعلق بتايوان.

تعليقا، قال بول نادو أستاذ العلوم السياسية في الحرم الجامعي الياباني ل"جامعة تمبل" إن تصريحات ماكرون تكشف واقع أن "كل عضو (في المجموعة) يرغب في الحفاظ على حرية المناورة في الطريقة التي يدير بها علاقاته مع الصين" سياسيا وتجاريا.

الحرب في أوكرانيا

لكن سيكون التوصل إلى توافق أسهل على الأرجح بشأن أوكرانيا التي ستشكل المناقشات حولها فرصة لليابان لتأكيد قناعتها بأن الغزو الروسي لا يؤدي سوى إلى تعزيز الحاجة الحاجة إلى مضاعفة اليقظة في آسيا.

وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي وافقت حكومته على مراجعة كبيرة لمبادئها الدفاعية في نهاية 2022 في مواجهة صعود القوة الصينية، حذر في عدد من المناسبات من أن "آسيا يمكن أن تكون أوكرانيا الغد".

ومنذ بداية النزاع، انضمت اليابان إلى القوى الغربية في مجموعة السبع في فرض عقوبات على موسكو وأرسلت كذلك معدات دفاعية واستقبلت لاجئين أوكرانيين.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه "إلى جانب البحث عن كيانات وقطاعات جديدة لفرض عقوبات، يتمثل التحدي بضمان عدم الالتفاف على العقوبات والنجاح في قطع الموارد" عن روسيا.

لذلك قد لا تؤدي القمة إلى إجراءات جديدة، لكن على المشاركين سيحرصون على الأرجح على التشديد على دعم الجهود في الملاحقات الجنائية لجرائم الحرب والتأكيد على مخاوفهم بشأن التهديدات الروسية في مجال الأسلحة النووية.

وكشف النزاع في أوكرانيا وتفاقم الخلافات الصينية الأمريكية أهمية الأمن الاقتصادي والحاجة إلى تنويع سلاسل التوريد في مجال الطاقة وكذلك في مجال أشبه الموصلات.

وبعد الولايات المتحدة وهولندا، أعلنت اليابان مؤخرا تدابير لمراقبة صادرات المعدات المتعلقة بالرقائق الإلكترونية، في قرار يستهدف بشكل واضح الصين التي قدمت اعتراضا إلى منظمة التجارة العالمية.

أفغانستان وبورما والأمن الإلكتروني والتضليل الإعلامي

ويفترض أن يناقش وزراء خارجية الدول السبع أزمات دولية أخرى من استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان إلى الهجمات الأخيرة التي شنها المجلس العسكري في بورما، مرورا بالفضاء وأمن الانترنت والتضليل الإعلامي.

ويعقد الاجتماع الوزاري وسط إجراءات أمنية مشددة بعد إلقاء عبوة ناسفة خلال تجمع انتخابي كان يحضره رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السبت.

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For more information on #G7 Ministers’ Meetings, please see the thread of this tweet.#G7 各大臣会合の詳細についてはスレッドからご覧ください。 — G7 Japan (@G7) March 2, 2023

ويفترض أن يمهد اجتماع وزراء الخارجية لقمة رؤساء دول مجموعة السبع التي من المقرر عقدها في مايو/أيار بهيروشيما.

وقبل هذا الاجتماع، حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع بعد محادثات استمرت يومين في سابورو شمال اليابان، هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، وفق بيان صدر الأحد. وقال الوزراء: "نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040".

وكانت ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد قطعت تعهدا مماثلا العام الماضي. لكن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع التي تضم أيضا اليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، موعدا محددا.

فرانس24/ أ ف ب

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