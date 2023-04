اليابان تحتضن اجتماعا لوزراء خارجية دول مجموعة السبع سيركز على الصين وأوكرانيا

●G7 Hiroshima Summit Official HP(G7広島サミット公式HP)

(English)https://t.co/42XZ5ikpp3

(日本語)https://t.co/2lWSixfS0u



For more information on #G7 Ministers’ Meetings, please see the thread of this tweet.#G7 各大臣会合の詳細についてはスレッドからご覧ください。