الصين تبقي قواتها في "مستوى تأهب عال" بعد مرور المدمرة الأمريكية "ميليوس" من مضيق تايوان

المدمرة الأمريكية في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة، في 10 أبريل/نيسان.

قال الناطق باسم الجيش الصيني الإثنين إن بلاده أبقت قواتها "في مستوى تأهبٍ عالٍ" بعد مرور المدمرة الأمريكية "ميليوس" في مضيق تايوان. وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت مرور المدمرة عبر "ممر في المضيق لا يقع في المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية". وأجرت الصين مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري مناورات عسكرية حول تايوان تدربت فيها قواتها على محاكاة لضرب أهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة التي تعتبرها إقليما مارقا وجزءا من أراضيها.

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أكدت الصين الإثنين أنها قررت الإبقاء على قواتها "على مستوى تأهب عال" بعد مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان مضيفة أنها تابعت مرور المدمرة في المضيق.

وقال الناطق باسم الجيش الصيني الكولونيل شي يي "تبقى قواتنا في مستوى تأهب عال على الدوام وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين".

من جهتها، قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة ميليوس "عبرت ممرا في المضيق لا يقع في المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية" مشيرة إلى أنها أبحرت "عبر مياه تطبق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار وفقا للقانون الدولي".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام.

وأجرت بكين في 8 نيسان/أبريل مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات بأهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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