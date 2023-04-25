مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في انفجارين بمكتب لمكافحة الإرهاب في باكستان

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تجمع لأفراد الأمن في موقع انفجارات ناجمة عن حريق في مخبأ للذخيرة بمركز للشرطة الباكستانية. 24 نيسان/أبريل 2023

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارين هزا مستودعا للذخيرة تابعا لمكتب مكافحة الإرهاب في شمال غرب باكستان الإثنين، ما أدى لمقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 50. ووفقا للشرطة، فإن النيران اشتعلت في المستودع "بسبب ماس كهربائي على الأرجحـ ولا يوجد أي دليل على وقوع هجوم من الخارج حتى الآن".

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قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون جراء انفجارات ذخائر سببها ماس كهربائي الإثنين في مركز لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية، وفقا للسلطات التي أشارت في بادئ الأمر إلى وقوع هجوم بقنبلة.

وتسببت الانفجارات "داخل مركز شرطة" مدينة كابال بوادي سوات (شمال غرب) في "انهيار المبنى بكامله" حسب خالد سهيل المسؤول بشرطة الإدارة المحلية لمكافحة الإرهاب.

وقال قائد شرطة سوات شفيع الله غندبور للصحافة إن الانفجارات نجمت من ماس كهربائي في قبو يحوي "قنابل ومتفجرات أخرى".

وأضاف "ليس هناك ما يشير إلى أن ذلك نتج من هجوم خارجي أو انتحاريين".

وكان المسؤول بالشرطة أختر حياة قد تحدث في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية عن انفجار "قنبلتين أو ثلاث"، مشيرا إلى أن "غالبية الضحايا شرطيون".

ومنذ بداية العام، استهدف هجومان مركزين كبيرين للشرطة ونسبا إلى حركة طالبان الباكستانية.

وفي كانون الثاني/يناير، فجر انتحاري نفسه في مسجد داخل مجمع للشرطة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شرطيا.

في الشهر التالي قُتل 5 أشخاص عندما اقتحمت فرقة كوماندوز من حركة "تحريك طالبان باكستان" التي تأسست في 2007 مبنى للشرطة في كراتشي بجنوب البلاد، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر ساعات عدة. وتتهم الحركة قوات الأمن بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وشهدت باكستان زيادة كبيرة في الهجمات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان المجاورة في آب/أغسطس.

فرانس 24/ أ ف ب

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