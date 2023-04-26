الولايات المتحدة تعلن مقتل "العقل المدبر" لهجوم انتحاري بمطار كابول على يد طالبان

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أحد عناصر طالبان يقف في موقع التفجير في مطار كابول. في 27 آب/ أغسطس 2021.

قتلت حركة طالبان مسلحا تابعا لتنظيم "الدولة الإسلامية" كان "العقل المدبر" وراء هجوم انتحاري بمطار كابول الدولي في 26 آب/أغسطس 2021 أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين في أثناء عمليات الإجلاء الأمريكية من البلاد. وأدى الهجوم حينها إلى تفاقم شعور الولايات المتحدة بالهزيمة بعد حرب دامت 20 عاما.

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قال مسؤولون أمريكيون إن حركة طالبان قتلت مسلحا تابعا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، كان "العقل المدبر" وراء هجوم انتحاري بمطار كابول الدولي في 2021 أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين، في أثناء عمليات الإجلاء الأمريكية من البلاد.

ووقع التفجير في 26 آب/أغسطس 2021 بينما كانت القوات الأمريكية تحاول مساعدة المواطنين الأمريكيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك.

وأدى الهجوم إلى تفاقم شعور الولايات المتحدة بالهزيمة بعد حرب دامت 20 عاما.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان الثلاثاء: "كان مسؤولا مهما في تنظيم ولاية خراسان الإسلامية، وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل عملية بوابة أبي. لم يعد بإمكانه التخطيط لهجمات"، مشيرا إلى بوابة أبي بمطار كابول التي وقع عندها الانفجار. ولم يذكر المتحدث اسم المسؤول.

وولاية خراسان الإسلامية هو فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان، ويعادي حركة طالبان.

وظهر المقاتلون الموالون لتنظيم الدولة في شرق أفغانستان لأول مرة عام 2014، وانتقل تأثيرهم فيما بعد إلى مناطق أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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