إعدام شخصين في إيران بعد إدانتهما بإهانة المقدسات والترويج للإلحاد

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أشخاص يشاركون في احتجاج ضد عقوبة الإعدام وللمطالبة باحترام حقوق الإنسان في إيران، أمام السفارة الإيرانية في المكسيك. 20/12/2022

أعلن القضاء الإيراني الإثنين إعدام شخصين بعد إدانتهما بتهمة إهانة المقدسات والترويج للإلحاد. فيما دعا خبراء الأمم المتحدة إيران إلى وقف اضطهاد ومضايقة الأقليات الدينية، مشيرين إلى سياسة إيرانية تستهدف المعتقدات أو الممارسات الدينية المختلفة.

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قالت السلطة القضائية الإيرانيةالإثنين إنه تم تنفيذ حكم الإعدام ضد شخصين بعد إدانتهما بتهمة إهانة المقدسات.

وأضاف موقع ميزان التابع للقضاء الإيراني أنه جرى تنفيذ الحكم بإعدام كل من يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع بعد إدانتهما في جرائم تشمل الإساءة للدين الإسلامي وللنبي محمد وإهانة الأئمة والمقدسات. ولم يحدد الموقع متى أُعدما.

وأفاد الموقع أن الشخصين كانا يديران عشرات من المنصات المناهضة للدين على الإنترنت التي تهدف للحض على كراهية الإسلام والترويج للإلحاد وإهانة المقدسات.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران ذات الأغلبية الشيعية إلى وقف اضطهاد ومضايقة الأقليات الدينية، مشيرين إلى سياسة إيرانية تستهدف المعتقدات أو الممارسات الدينية المختلفة.

فرانس24/ رويترز/

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