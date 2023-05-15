تايلاندا: زعيم المعارضة يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية واستعداده لمنصب رئيس الوزراء
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أعلن بيتا ليمجارونرات زعيم المعارضة في تايلندا فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد والتي فاز بها حزب "إلى الأمام" على حساب قطب المعارضة "فيو تاي". وقال إنه اليوم مستعد ليشغل منصب "رئيس الوزراء المقبل" والعمل مع حزب المعارضة الآخر لوضع حد لهيمة الجيش في هذا البلد الأسيوي.
أعلن زعيم حزب المعارضة التقدمي في تايلاندا بيتا ليمجارونرات الإثنين أنه "مستعد لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل"، غداة انتخابات تشريعية تصدرها حزبه "إلى الأمام".
وأعلن فوز حزبه التقدمي الذي تخطى حزب "فيو تاي"، ركن المعارضة الآخر الذي يريد تشكيل ائتلاف معه للوصول إلى السلطة وطي صفحة عقد تقريبا من هيمنة الجيش وحلفائه.
فرانس24 / أ ف ب
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