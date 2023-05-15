تايلاندا: زعيم المعارضة يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية واستعداده لمنصب رئيس الوزراء

زعيم حزب المعارضة التقدمي في تايلاند بيتا ليمجارونرات © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعلن بيتا ليمجارونرات زعيم المعارضة في تايلندا فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد والتي فاز بها حزب "إلى الأمام" على حساب قطب المعارضة "فيو تاي". وقال إنه اليوم مستعد ليشغل منصب "رئيس الوزراء المقبل" والعمل مع حزب المعارضة الآخر لوضع حد لهيمة الجيش في هذا البلد الأسيوي.