محكمة صينية تقضي بسجن مواطن أمريكي مدى الحياة بتهمة التجسس

أعلنت محكمة محلية في سوتشو بشرق الصين أنها أدانت مواطنا أمريكيا يقيم بشكل دائم في هونغ كونغ بتهمة التجسس، وقضت بسجنه مدى الحياة. كما قضت بحرمان المواطن الأمريكي جون شينغ-وان ليونغ من حقوقه الأساسية ومصادرة أملاكه الخاصة. ولم يوضح بيان المحكمة طبيعة الوقائع التي أفضت إلى هذا الحكم.

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حكم القضاء الصيني على مواطن أمريكي في الـ78 من العمر مقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس، على ما أعلنت محكمة محلية الإثنين. ومن النادر نسبيا في الصين إصدار حكم بهذه الشدة على مواطن أجنبي بهذه التهمة. ولم يذكر البيان بدقة طبيعة الوقائع المنسوبة إليه.

وأفادت محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو بشرق الصين في بيان أن جون شينغ-وان ليونغ "دين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة".

كما صودرت منه أملاكه الخاصة البالغة 500 ألف يوان (66 ألف يورو) خلال المحاكمة التي جرت الإثنين.

فرانس 24 / أ ف ب

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