الرئيسة التايوانية تقول إن "الحرب ليست خيارا" في ظل استمرار التوتر مع الصين

© أ ف ب.

تعهدت الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين السبت في خطاب بمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم، بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، رغم استمرار التوترات مع الصين التي تكثف من الضغوط العسكرية على الجزيرة. وقالت تساي إن "الحرب ليست خيارا" وأضافت أن "الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار هو إجماع من العالم وتايوان".

إعلان اقرأ المزيد

قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين السبت إن "الحرب ليست خيارا" متعهدة بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، في ظل استمرار التوترات الشديدة مع الصين التي تكثف ضغطها العسكري على الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وصرّحت تساي في خطاب ألقته في المكتب الرئاسي في تايبه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم إن تايوان لن تُستفز ولن تخضع للضغط الصيني. وقالت الرئيسة التايوانية: "الحرب ليست خيارا. لا يمكن لأي من الجانبين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بوسائل غير سلمية.. الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار هو إجماع من العالم وتايوان".

ومنذ أن تولت تساي السلطة عام 2016، تكثف بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لإجبار الجزيرة على قبول سيادتها حيث تعتبرها جزءا من أراضيها وتهدد بإخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

ورفضت الصين دعوات من تساي لإجراء محادثات. وتعهدت تساي مرارا وتكرارا بالدفاع عن حرية تايوان وديمقراطيتها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة إن زعماء مجموعة الدول السبع اتفقوا على السعي إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بتايوان.

وتستعد تايوان لانتخابات رئاسية مهمة في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، وتتصدر حالة التوتر مع الصين الحملة الانتخابية.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك