زيلينسكي يصل إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وبايدن يوافق على تسليم أوكرانيا مقاتلات إف-16

قمة مجموعة السبع

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى مطار هيروشيما لحضور قمة قادة مجموعة السبع في ميهارا، غرب اليابان في 20 مايو/أيار 2023.

حطّت السبت طائرة فرنسية تقلّ الرئيس الأوكراني بمطار هيروشيما أين سيشارك فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع التي تستمر حتى الأحد. وتأتي الزيارة التي لم تكن متوقعة بعد أن أُعلن في السابق عن مشاركته عبر الفيديو، بعدما أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية متطورة من طراز إف-16، تطالب كييف بها بشدة.

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى هيروشيما للمشاركة في أشغال قمة مجموعة السبع، بعد أن حصل على ضوء أخضر أمريكي لتزويد بلاده بطائرات حربية متطورة من طراز إف-16، تطالب بها كييف بشدة وأيضا بتدريب طيارين أوكرانيين.

وفي مطار هيروشيما، هبطت الطائرة الفرنسية التي كانت تقلّ زيلينسكي قادمة من السعودية حيث توجه الجمعة لحضور قمة جامعة الدول العربية، ومُدّ بساط أحمر، حسبما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.

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ستمثل هذه الرحلة فرصة للتشاور مع حلفاء مثل الرئيس جو بايدن، ولكن أيضا لجذب قوى رئيسية غير منحازة في القمة ومنها الهند والبرازيل، اللتين رفضتا إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المرجح أيضا أن تكونا أهدافا رئيسية لمسعى زيلينسكي الدبلوماسي.

كما تأتي الزيارة التي لم تكن متوقعة، بعد أن أُعلن في السابق عن مشاركته عبر اتصال فيديو، عقب انفراجة في مساعيه الحثيثة لإقناع واشنطن بحاجة بلاده لمقاتلات إف-16. وتصاعد الزخم لتزويد أوكرانيا بتلك الطائرات، إلا أن دعم واشنطن أساسي لأن موافقتها ضرورية قانونيا من أجل إعادة تصدير معدات أمريكية اشتراها الحلفاء.

وقال زيلينسكي السبت إن "السلام سيكون أقرب" نتيجة اجتماعات قمة مجموعة السبع، عقب تأكيد مصدر دبلوماسي وصوله إلى هيروشيما. وصرّح الرئيس الأوكراني في منشور على منصات التواصل: "اليابان. مجموعة السبع. اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا. أمن وتعاون مكثف كي ننتصر. اليوم سيكون السلام أقرب".

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023

قمة السبع.. أوكرانيا وموضوعات شائكة

وكانت الولايات المتحدة قد أشارت في السابق إلى فترات تدريب الطيارين الطويلة والمكلفة، كأسباب لعدم تسليم الطائرات الحربية، مع إصرار المسؤولين على وجود طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لتعزيز الدفاعات الجوية لكييف. لكن من المرجح الآن على ما يبدو، أن تنضم طائرات إف-16 إلى قائمة الأنظمة المتطورة، بما فيها الدبابات الغربية والأسلحة بعيدة المدى، التي وافق حلفاء أوكرانيا على تزويدها بها بعد تردد في البداية.

والجمعة، قال بايدن لقادة مجموعة السبع في اليابان إن واشنطن ستدعم الطلب الآن، في خطوة أشاد بها زيلينسكي معتبرا أنها "قرار تاريخي". وقال زيلينسكي إنه سيلتقي بايدن في هيروشيما لمناقشة "التنفيذ العملي" للخطة، وقال البيت الأبيض إن بايدن "يتطلع" إلى المحادثات دون تحديد موعد لذلك.

I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023

كذلك، شدّد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان على أن القرار المتعلق بالطائرات لا يعكس تحولا في سياسة الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين في هيروشيما: "لم يتغير شيء. نهجنا في توفير الأسلحة والعتاد والتدريب للأوكرانيين اتبع مقتضيات الصراع".

وسيكون لحضور زيلينسكي في هيروشيما انعكاسات كبيرة على اليومين المتبقيين من القمة، حيث ستسرق أوكرانيا الأضواء من قائمة طويلة من الموضوعات الشائكة الأخرى، ومنها التصدي للمخاوف إزاء القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين.

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من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية اليابانية إن زيلينسكي سيشارك في محادثات حول أوكرانيا مع قادة مجموعة السبع الأحد، إضافة إلى جلسة حول "السلام والاستقرار" ستشمل أيضا دولا غير أعضاء مدعوة للقمة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأوكراني في هيروشيما اجتماعات ثنائية أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وكانت مجموعة السبع قد أعلنت في وقت سابق عن عقوبات جديدة ضد موسكو، وتعهدت الجمعة بـ"تجويع" "آلة الحرب" الروسية.

"الإكراه الاقتصادي وتسليح التجارة"

وستتناول جلسات السبت "الإكراه الاقتصادي" وكيفية تنويع القطاعات الرئيسية وسلاسل التوريد. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "ما فعلناه على مدى 20 عاما مع الصين لتشجيع التنمية كان صائبا، لكن ربما كان علينا أن نكون أكثر حرصا بشأن مواد حيوية وسلاسل التوريد وتلك العناصر". أضاف نفس المصدر: "أعتقد أن هدف جميع قادة مجموعة السبع هو القول إن الصين اتبعت سياسة منهجية للحصول على مواد خام هامة والتحكم في سلاسل التوريد (...) ونحن نستجيب لذلك من خلال التنويع".

ونبّه قادة مجموعة السبع السبت إلى أن أي محاولات "تسليح" للتجارة ولسلاسل التوريد "ستفشل وستواجه عواقب"، في تحذير مبطّن إلى بكين بشأن ممارستها الاقتصادية. وقالت المجموعة في بيان لم تذكر فيه الصين بشكل مباشر "إن محاولات تسليح التبعيات الاقتصادية من خلال إجبار أعضاء مجموعة السبع وشركائنا، بمن فيهم الاقتصادات الصغيرة، على الاستجابة والامتثال سيفشل وسيواجه عواقب".

وفي وقت سابق السبت، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن مجموعة السبع ستتفق على "مجموعة مشتركة من الأدوات" لمكافحة "الإكراه" الاقتصادي والحد من مخاطر تقويض صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين للأمن القومي.

هذا، وستجري محادثات مع دول غير أعضاء وسط محاولة قادة مجموعة السبع إقناع دول نامية بقدرتها على تقديم بدائل دبلوماسية واقتصادية لدول مثل الصين.

فرانس24/ أ ف ب

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