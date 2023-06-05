الولايات المتحدة تنشر تسجيلا مصورا لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

أفادت البحرية الأمريكية بمرور سفينة حربية صينية بطريقة "غير آمنة" أمام المدمرة الأمريكية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال حين كانتتا تعبران مضيق تايوان في إجراء روتيني. ونشرت فيديو يظهر اقتراب هذه السفينة الصينية على مسافة 137 مترا من المدمرة الأمريكية والتي أجبرت على الإبطاء لتجنب الاصطدام بالسفينة الصينية دون أن تغير مسارها.

سفينة حربية صينية قرب فوتشو بمقاطعة فوجيان على الجانب الآخر من جزر ماتسو التي تسيطر عليها تايوان في 11 أبريل/نيسان 2023.

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نشرت البحرية الأمريكية تسجيلا مصورا لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأمريكية بأنها "غير آمنة".

وقال الجيش الأمريكي إن المدمرة الأمريكية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال كانتا تجريان عبورا "روتينيا" للمضيق السبت عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 مترا.

وفي التسجيل المصور الذي نشرته البحرية الأمريكية الأحد، تظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام. ولم تغير المدمرة الأمريكية مسارها.

وأمكن سماع صوت رسالة موجهة باللغة الإنكليزية للسفينة الصينية عبر اللاسلكي تحذر من "محاولات تقييد حرية الملاحة" لكن المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحا بسبب الرياح.

ولم تعلق الصين بشكل مباشر على الانتقادات الأمريكية للواقعة، ولم ترد وزارة خارجيتها على الفور على طلب للتعليق الإثنين.

كان الجيش الصيني قد اتهم الولايات المتحدة وكندا السبت "بإثارة المخاطر عمدا" بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحارا مشتركا نادرا عبر مضيق تايوان.

ووصفت وزارة الدفاع التايوانية الأحد تصرفات الصين مع السفينتين الأمريكية والكندية بأنها "استفزازية" وقالت إن الحفاظ على السلم والاستقرار في المضيق مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول الحرة والديمقراطية.

وأضافت في بيان أن "أي إجراءات تهدف لزيادة التوتر والخطر لن تسهم في الأمن الإقليمي"، داعية الصين إلى احترام الحق في حرية الملاحة.وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال أيام.

فقد قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية" يوم 26 مايو/ أيار بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

فرانس24 / رويترز

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