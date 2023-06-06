أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة ملغومة

أفاد متحدث محلي أفغاني الثلاثاء بأن سيارة ملغومة انفجرت وقتلت عدة أشخاص من بينهم نائب حاكم إقليم بشمال أفغانستان. ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت التفجير، وهو أول هجوم كبير يتم الإعلان عنه في أفغانستان منذ أسابيع.

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عناصر من طالبان توقف حركة السير بعد تفجير المسجد في هرات ي غرب أفغانستان، 2022.

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قال المتحدث باسم إقليم بدخشان شمال أفغانستان إن نائب حاكم الإقليم قتل في انفجار سيارة ملغومة الثلاثاء.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للإقليم معز الدين أحمدي إن "نصار أحمد أحمدي وسائق سيارته قتلا وأصيب ستة مدنيين".

ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت التفجير، وهو أول هجوم كبير يتم الإعلان عنه في أفغانستان منذ أسابيع.

وتنفذ إدارة طالبان عمليات تستهدف عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية من بينها العاصمة كابول.

فرانس 24 / رويترز

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