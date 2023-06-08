أفغانستان: انفجار داخل مسجد خلال جنازة نائب حاكم إقليم في شمال البلاد

وقع انفجار الثلاثاء داخل مسجد في إقليم بدخشان، شمال أفغانستان، خلال جائزة نائب حاكم إقليم قُتل قبل يومين في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما تسبب بسقوط ضحايا حسب رئيس المكتب الإعلامي للإقليم.

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عناصر من طالبان توقف حركة السير بعد تفجير المسجد في هرات غرب أفغانستان. 03/09/2022

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قال مسؤول محلي في أفغانستان إن انفجارا وقع داخل مسجد في إقليم بدخشان بشمال البلاد، الخميس، خلال جنازة نائب حاكم إقليم هناك قُتل خلال هجوم وقع الثلاثاء وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال معز الدين أحمدي رئيس المكتب الإعلامي للإقليم إن الانفجار تسبب في سقوط ضحايا دون أن يحدد العدد.

فرانس24/ رويترز

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