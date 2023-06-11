باكستان: مقتل 27 شخصا على الأقل إثر أمطار غزيرة ورياح عاتية مع اقتراب إعصار

تسببت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية في مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا في شمال غرب باكستان منهم ثمانية أطفال، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في أربع مناطق، وهي تستعد لإجلاء الآلاف على طول ساحل إقليم السند بما في ذلك مدينة كراتشي مع اقتراب إعصار قادم من بحر العرب، سيضرب سواحلها وسواحل الهند في نهاية الأسبوع.

أمواج شديدة على بحر العرب مع اقتراب إعصار بيبارجوي. كراتشي، باكستان في 11 يونيو/حزيران 2023.

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قتل 27 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان إثر أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية، وفق ما قال مسؤولون الأحد.

وضربت العواصف أربع مناطق في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر السبت. وبين القتلى، حسب نفس المصدر، خمسة أخوة تراوح أعمارهم بين عامين و 11 عاما.

وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث تيمور علي خان إن "12 شخصا على الأقل دفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم". وأضاف المتحدث أن أكثر من 140 شخصا جرحوا ونفق أكثر من مئتي رأس من الماشية.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق الأربع.

في نفس الوقت، يشق إعصار طريقه عبر بحر العرب باتجاه سواحل باكستان والهند ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في نهاية الأسبوع. وقالت السلطات الباكستانية إنها ستبدأ بإجلاء بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف أسرة من على طول الساحل في إقليم السند بما في ذلك مدينة كراتشي الساحلية الضخمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرين مليون نسمة. وقررت السلطات الباكستانية نشر الجيش اعتبارا من الاثنين لتقديم المساعدة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الأحد إن الإعصار يمكن أن يجلب رياحا وعواصف وفيضانات في المدن اعتبارا من مساء الثلاثاء مع اقترابه من المنطقة. وأضافت أنها "تنصح صيادي السمك بعدم الإبحار إلى عرض البحر حتى انتهاء" هذه الأحوال الجوية السيئة "بحلول 17 حزيران/يونيو".

وفي الهند المجاورة ، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الأحد أن العاصفة ستعبر على الأرجح منطقتي سوراشترا وكوتش بولاية غوجارات في غرب البلاد بالتزامن مع مرورها على السواحل الباكستانية المجاورة ظهر الخميس. وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في الهند من أن العاصفة ستصل على الأرجح إلى اليابسة "كإعصار شديد جدا ترافقه رياح شدتها بين 125 و135 كيلومترا في الساعة وقد تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة".

ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعل الأمطار الموسمية أكثر غزارة ويجعل التنبؤ بحدوثها صعبا.

وكانت باكستان شهدت العام الماضي أمطارا موسمية غير مسبوقة في الصيف أغرقت أكثر من ثلث البلاد بالمياه، وألحقت اضرارا بمليوني منزل وتسببت بمصرع أكثر من 1700 شخص.

فرانس24/ أ ف ب

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