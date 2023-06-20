ريبورتاج: شهادات لأسر مهاجرين باكستانيين اختفوا بعد غرق قاربهم قبالة اليونان

ينحدر عشرات المهاجرين غير الشرعيين الباكستانيين الذين اختفوا أو قضوا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان، من مدينة غوجرانوالا في مقاطعة البنجاب. ويقول العديد من ذوي المفقودين، إن العائلات لا تعرف إلى حد الآن إن كان أقرباؤهم الذين كانوا على متن القارب قد نجوا أو غرقوا، إثر الكارثة التي وقعت صباح الأربعاء 14 يونيو/حزيران. وتشهد باكستان أكثر من أي وقت مضى تزايدا في أعداد المهاجرين الهاربين من الفقر واليأس المتفاقمين جراء الأزمة السياسية. تقرير: شهزيب واهله، صونيا غزالي، ورابح خالدي.

02:12 مونيزا بيغ والدة أحد المهاجرين الذين اختفوا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية. © صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24.