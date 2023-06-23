الصين: إعلان حالة الإنذار الأحمر من الحر الشديد في شمال البلاد وبكين تسجل درجات حرارة قياسية

تتأهب الصين لموجة حر شديد إذ أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية حالة الإنذار الأحمر الجمعة في جزء كبير من شمال البلاد. وسجلت بكين الخميس 41,1 درجة مئوية وهي الأعلى في شهر حزيران/يونيو منذ بدء التدوين في السجلات العام 1961.

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الصينية حالة الإنذار الأحمر من الحر الشديد الجمعة في جزء كبير من شمال البلاد، لا سيما في بكين التي سجلت الخميس 41,1 درجة مئوية وهي الأعلى في شهر حزيران/يونيو منذ بدء التدوين في السجلات العام 1961.

وسكان العاصمة الصينية معتادون على الحر في هذه الفترة من السنة، إذ تسجل البلاد خلالها درجات حرارة مرتفعة، إلا أنها تسجل في الأشهر الأخيرة أحوالا جوية قصوى ودرجات حرارة غير اعتيادية محليا.

فصباح الجمعة صدر 185 إنذارا أحمر (وهو أعلى مستوى لدى مصلحة الأرصاد الجوية الصينية) في جزء من شمال البلاد وشرقها بما يشمل بكين ومدينة نيانجين الكبيرة شرقا فضلا عن الإقليمين المجاورين للعاصمة هيبي وشاندونغ.

ويفعّل هذا الإنذار للمرة الأولى فيها منذ العام 2014، مع توقع حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية مجددا.

في شوارع بكين كانت نساء يتنقلن الجمعة وقد وضعن قناعا يغطي كامل وجوههن اتقاء من الشمس واعتمرن قبعات واسعة. وعلى امتداد قنوات المدينة وضع البعض اقدامهم في المياه لتخفيض حرارة جسمهم.

في إقليم شاندونغ الساحلي على البحر الأصفر، بلغت الحرارة الخميس في بعض الأماكن 43 درجة مئوية على ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية. وذكرت وسائل إعلام محلية إن 17 محطة للأرصاد الجوية على الصعيد الوطني سجلت تحطيما لمستويات الحرارة القياسية.

فرانس24/ أ ف ب

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