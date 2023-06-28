تايوان تعلن رصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة الساحل الشرقي للجزيرة

رصدت تايوان سفينتين حربيتين روسيتين تبحران قبالة ساحلها الشرقي الثلاثاء حسبما أعلنت وزارة الدفاع في الجزيرة التي تُحكم ديمقراطيا وتعتبرها الصين من أراضيها، مشيرة إلى أنه تم ردا على ذلك نشر سفن وطائرات استطلاع للمراقبة وتفعيل أنظمة الصواريخ الساحلية. في المقابل، قالت وكالة إنترفاكس إن السفن التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي دخلت المنطقة "لأداء مهام في إطار ممر بحري بعيد المدى".

الفرقاطة الروسية أدميرال جورشكوف قبيل مناورات بحرية في خليج ريتشاردز. جنوب أفريقيا في 22 فبراير/شباط 2023.

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أعنلت وزارة الدفاع في تايوان رصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الثلاثاء وقالت إنها أرسلت طائراتها وسفنها لمراقبة الوضع.

وأوضحت الوزارة في بيان في وقت متأخر الثلاثاء، بأن الفرقاطتين أبحرتا في اتجاه شمالي قبالة الساحل الشرقي لتايوان ثم "غادرتا منطقة ردنا" في اتجاه جنوبي شرقي قبالة مدينة سواو الساحلية التي تضم قاعدة بحرية تايوانية رئيسية.

كما قال نفس المصدر إن الجيش التايواني أرسل طائرات وسفنا للمراقبة مع تفعيل أنظمة الصواريخ على الساحل، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية الثلاثاء بأن كتيبة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي قد دخلت الأجزاء الجنوبية من بحر الفلبين "لأداء مهام في إطار ممر بحري بعيد المدى".

وكانت تايوان قد انضمت إلى الولايات المتحدة وحلفائها في فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ولطالما أعلنت تايوان التي تُحكم ديمقراطيا وتعتبرها الصين من أراضيها على مدى السنوات الثلاث الماضية، رصدها وجود سفن تابعة للبحرية الصينية وطائرات تابعة للقوات الجوية الصينية تعمل في أنحاء الجزيرة، حيث تسعى بكين للضغط لفرض مطالبتها بالمنطقة.

فرانس24/ رويترز

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