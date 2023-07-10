أوزبكستان: إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرزيوييف لولاية ثالثة

أفادت نتائج انتخابات أولية بأن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف قد فاز بولاية ثالثة جديدة تمكنه من مواصلة الاحتفاظ بالسلطة إلى حدود 2030 بعد فوزه بـ87 بالمئة من الأصوات. وكان ميرزيوييف قد وصل إلى سدة الحكم لأول مرة في 2016 وأعيد انتخابه في 2021. وساهم استفتاء دستوري في تمديد الولاية من خمسة إلى سبعة أعوام وعهدتين رئاسيتين جديدتين. وسارع الرئيس الروسي بتهنئة نظيره الأوزبكستاني واصفا فوزه بالمقنع.

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أعيد انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف لولاية ثالثة جديدة يحتفظ فيها بالسلطة في الدولة الغنية بالغاز بآسيا الوسطى حتى 2030، حسبما أظهرت نتائج أولية الإثنين.

وخاض ميرزيوييف السباق الرئاسي في مواجهة ثلاثة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير السباق ضده، على 87 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات. وركز حملة إعادة انتخابه على الاقتصاد والتعليم.

وكان ميرزيوييف (65 عاما) قد وعد بفتح أوزبكستان أمام الاستثمار الخارجي والسياحة وتطبيق إصلاحات داخلية رئيسية في هذه الدولة الأكبر في آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.

وتولى ميرزيوييف في السابق رئاسة الوزراء في حكومة سلفه المتشدد إسلام كريموف، قبل فوزه بولاية رئاسية أولى في 2016 وإعادة انتخابه في 2021.

ومهد استفتاء دستوري في وقت سابق هذا العام الطريق أمامه لولايتين رئاسيتين أخريين ومدد فترة الولاية من خمسة إلى سبعة أعوام، ما يعني بقاؤه في السلطة حتى 2030 وبالتالي يمكن أن يشغل المنصب حتى 2037.

وسارع بوتين بتهنئة رئيس أوزبكستان على إعادة انتخابه "المقنعة".

فرانس 24/أ ف ب

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