بوينغ يانغ تهدد بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالها الجوي

هدد المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك المجال الجوي لبلاده. وندد بعزم واشنطن إرسال غواصة صاروخية نووية قرب شبه الجزيرة الكورية. وأضاف بأن واشنطن "كثفت أنشطة التجسس" من خلال القيام بطلعات "استفزازية" بطائرات تجسس أمريكية على مدى ثمانية أيام متتالية هذا الشهر.

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طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي من طراز RQ-4 Global Hawk في 20 يونيو 2019.

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هددت كوريا الشمالية الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي ونددت بخطط واشنطن لنشرغواصة صاروخية نووية قرب شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة "كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب" من خلال طلعات "استفزازية" أجرتها طائرات تجسس أمريكية على مدى ثمانية أيام متتالية هذا الشهر، وخرق طائرة استطلاع مجالها الجوي فوق البحر الشرقي "عدة مرات".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المتحدث قوله "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي في البحر الشرقي لكوريا".

وأشار المتحدث إلى حوادث سابقة عندما أسقطت بيونغ يانغ طائرة أمريكية محذرا من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمن تجسسها الجوي "المنظم بشكل محموم".

كما انتقد البيان النشر المزمع لأصول نووية استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية معتبرا أنه "أكثر ابتزاز نووي سافر" لكوريا الشمالية، مضيفا أنه يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والعالمي.

وأضاف البيان أن "الوضع الحالي يثبت بوضوح أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يقترب أكثر من عتبة صراع نووي بسبب النشاطات العسكرية الاستفزازية الأمريكية".

وكانت واشنطن قد أعلنت في نيسان/أبريل عزمها إرسال غواصة بالستية مسلحة نوويا في زيارة لميناء كوري جنوبي منذ عقود، دون تحديد موعد لذلك.

أجرت كوريا الشمالية عدة عمليات إطلاق صواريخ هذا العام في خرق للعقوبات، بما في ذلك اختبار أقوى صواريخها البالستية العابرة للقارات، وفي أيار/مايو حاولت وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار.

ردا على ذلك أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تعزيز التعاون الدفاعي مع واشنطن، ونظم تدريبات عسكرية مشتركة بطائرات شبح متطورة وأصول استراتيجية أميركية متقدمة.

وسيحضر يون قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا هذا الأسبوع، سعياً لتعزيز التعاون مع أعضاء الحلف بشأن التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية، حسبما ذكر مكتبه.

فرانس 24 / أ ف ب

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