مقتل ستة أشخاص من بينهم أطفال في هجوم على دار حضانة جنوب الصين

أفادت المتحدثة باسم الحكومة في مدينة ليانجيانغ في إقليم غوانغدونغ جنوب الصين بأن ستة أشخاص قتلوا وجرح شخص آخر في هجوم على دار حضانة صباح الإثنين. وأوضحت المتحدثة بأن الهجوم أسفر عن مقتل مدرس وثلاثة تلاميذ واثنين من الأهالي وأن مشتبها به اعتقل. ومن جانبها، باشرت السلطات التحقيقات بشأن الاعتداء.

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أطفال من بين ضحايا الهجوم الذي وقع في ليانجيانغ جنوب الصين

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قتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم على دار حضانة بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين الإثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة. وقالت: "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ واعتقل مشتبه به".

ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم الذي وقع في مدينة ليانجيانغ. وأضافت: "اعتُقل مشتبه به" مؤكدة أن الشرطة بدأت تحقيقات.

وقع الهجوم قرابة الساعة 7,40 صباحا (23,40 ت غ الأحد)، حسبما ذكرت وكالة نيوز نتورك الصينية الرسمية.

وتحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ووقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.

سُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.

فرانس24/ أ ف ب

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