بيونغ يانغ تطلق "صاروخا بالستيا" بعد أيام من تهديدها بإسقاط طائرات تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي

قالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية في بيان الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي. ويأتي الإطلاق بعد شهر تقريبا من آخر عملية إطلاق تنفذها بيونغ يانغ.

شاشة في محطة قطار بعاصمة كوريا الجنوبية سيول تعرض إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا سقط على الأرجح في المنطقة الاقتصادية اليابانية، 18 شباط/ فبراير 2023.

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أعلنت سول الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط طائرات التجسس الأمريكية التي تنتهك مجالها الجوي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى عن الإطلاق، الذي جاء بعد شهر تقريبا من آخر عملية إطلاق تنفذها بيونغ يانغ.

وهددت كوريا الشمالية الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي، ونددت بخطط واشنطن لنشر غواصة صاروخية نووية قرب شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة "كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب"، من خلال طلعات "استفزازية" أجرتها طائرات تجسس أمريكية على مدى ثمانية أيام متتالية هذا الشهر، وخرق طائرة استطلاع مجالها الجوي فوق البحر الشرقي "عدة مرات".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المتحدث قوله: "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي في البحر الشرقي لكوريا".

وأجرت كوريا الشمالية عدة عمليات إطلاق صواريخ هذا العام في خرق للعقوبات، بما في ذلك اختبار أقوى صواريخها البالستية العابرة للقارات، وفي أيار/مايو حاولت وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار.

وردا على ذلك، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تعزيز التعاون الدفاعي مع واشنطن، ونظم تدريبات عسكرية مشتركة بطائرات شبح متطورة وأصول استراتيجية أمريكية متقدمة.

فرانس24/ أ ف ب

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