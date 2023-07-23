مونديال السيدات: المنتخب الفرنسي يكتفي بالتعادل السلبي أمام جامايكا وهولندا تفوز على البرتغال

اكتفى منتخب فرنسا بالتعادل السلبي أمام جامايكا الأحد على ملعب "أليانز ستاديوم" في سيدني ضمن منافسات المجموعة السادسة في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا. وبفضل مدافعة باريس سان جرمان الفرنسي أماندا إيليشتدت فاز المنتخب السويدي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو 2021، على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1، الاحد على ملعب "سكاي ستاديوم"، فيما حققت هولندا وصيفة مونديال 2019، فوزاً صعباً على البرتغال 1-صفر في دونيدن.

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منتخب فرنسا يواجه منتخب جامايكا الأحد 23/07/2023 على ملعب "أليانز ستاديوم" في سيدني ضمن منافسات المجموعة السادسة في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا

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رغم سيطرته واستحواذه على الكرة طيلة دقائق المباراة، فشل المنتخب الفرنسي للسيدات في هز شباك منافسه الصلب في الدفاع، جامايكا التي انتزعت نقطة تاريخية هي الأولى لها في نهائيات كأس العالم بعد خسارتها لمبارياتها الثلاث في باكورة مشاركتها في مونديال 2019.

وتلتقي فرنسا في مباراتها المقبلة مع البرازيل التي تستهل المنافسات بلقاء بنما الإثنين ضمن المجموعة ذاتها.

السويد تحرم جنوب أفريقيا من نقطة تاريخية

من جهة أخرى، حرم المنتخب السويدي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو 2021، نظيره الجنوب أفريقي من نقطة تاريخية بفوزه عليه بهدف قاتل 2-1، على ملعب "سكاي ستاديوم" في ويلينغتون في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة السابعة في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا.

وأنقذت مدافعة باريس سان جرمان الفرنسي والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أرسنال الانكليزي أماندا إيليشتدت منتخب بلادها من التعادل برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 90، حارمة منتخب "بانيايا بانيايا" من نقطة تاريخية في نهائيات كأس العالم بعدما خسر مبارياته الثلاث خلال مشاركته الأولى قبل 4 أعوام.

وبدت جنوب إفريقيا، حاملة لقب أمم إفريقيا، الأخطر بعدما تقدمت بهدف للاعبة هيلدا ماغايا اثر تمريرة من المهاجمة ثيمبي كجاتلانا (48)، قبل أن تغادر صاحبة هدف السبق ابنة الـ 28 عاماً الملعب بعد دقائق عدة جراء تعرضها لاصابة على وقع تصفيق زميلاتها.

واستفاد المنتخب السويدي من خطأ دفاعي من ليبوغانغ راماليب لادراك التعادل عبر نجمة برشلونة الإسباني فريدولينا رولفو (65)، رافعة رصيدها إلى 26 هدفاً دولياً.

ودخلت قائدة السويدي كارولين سيغر (38 عاماً) والتي كان قد اعلنت عدم مشاركتها في اللقاء إلى أرض الملعب في الدقيقة 81، لتصبح أول لاعبة سويدية تلعب في خمس نسخ من نهائيات كأس العالم.

ويتوجب على المنتخب السويدي، بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين إيطاليا والأرجنتين الاثنين في أوكلاند، رفع مستواه في حال اراد الظفر باللقب العالمي، علماً انه وصيف مونديال 2003 كما حلّ ثالثاً في 3 مناسبات (1991 و2011 و2019). نال الميدالية الفضية في أولمبيادي 2016 و2020 ويسعى للفوز بأول لقب دولي منذ كاس أوروبا 1984.

انتصار هولندي

وفي المجموعة الخامسة، حققت هولندا وصيفة مونديال 2019، فوزا صعبا على البرتغال 1-صفر في دونيدن في نيوزيلندا أمام 12 ألف متفرج.

وتقدم المنتخب البرتقالي سريعا برأسية مدافعة أياكس أمستردام ستيفاني فان در غراغ بعد ركلة ركنية (13)، قبل أن يصطدم بدفاع صلب.

وكاد المنتخب البرتغالي الذي يشارك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم يدرك التعادل قبل صافرة النهاية، إلا انه أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 82.

وتفتقر هولندا في هذا المونديال لجهود أفضل هدافة في صفوفها لاعبة أرسنال الانكليزي فيفيان ميديما (95 هدفاً في 115 مباراة) الغائبة عن الملاعب بسبب تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي في دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتلتقي هولندا التي يشرف على تدريبها أندريس يونكر المنتخب الأمريكي حامل اللقب الخميس في إعادة لنهائي مونديال فرنسا 2019، علما أن الاخير كان فاز بسهولة على فيتنام 3-صفر في اوكلاند السبت في مستهل مبارياته.

وتتصدر الولايات المتحدة الساعية الى احراز لقبها الثالث توالياً هذه المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع هولندا، مع فارق الأهداف لصالحها.

فرانس24/ أ ف ب

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