عشرات القتلى والمفقودين في حادث غرقة عبارة قبالة سواحل جزيرة إندونيسية

قتل 15 شخصا على الأقل وفقد 19 آخرون الاثنين بعد غرق عبارة قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية. وتكثر الحوادث في البحر في إندونيسيا وهي أرخبيل يضم 17 ألف جزيرة حيث لا تُراعى معايير السلامة بانتظام.

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15 قتيلا و19 مفقودا بعد غرق قارب قبالة سواحل إندونيسيا، 24 تموز/يوليو 2023.

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أودى حادث غرق عبارة الاثنين قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية بحياة 15 شخصا على الأقل وأدى لفقدان 19 آخرين.

وقال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصا بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش الأحد).

تم إنقاذ ستة اشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما يجري التحقيق في أسباب الغرق.

ونقل بيان عن محمد عرفة رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري بجنوب شرق سولاويسي، قوله إنه "حتى الآن، ما يزال البحث جاريا عن 19 شخصا".

وأوضح "سيقوم بالبحث فريقان. الفريق الأول سيغوص حول موقع الحادث. وسيقوم الفريق الثاني بتمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وزورق بخاري".

ونشرت الوكالة صورا لعمال الإنقاذ الذين تم تعبئتهم للقيام بعملية البحث، والعديد من جثث الضحايا المغطاة بألبسة تقليدية في مستشفى محلي.

وأشار المتحدث باسم المكتب المحلي وحي الدين لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي. وأوضح وحي الدين أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.

أوردت وسائل إعلام محلية أن القارب كان مكتظا لكن وحي الدين امتنع عن تأكيد ذلك، لافتا إلى أن إفادة صحافية حول سبب الغرق وتقييمه ستتم في وقت لاحق اليوم.

في إندونيسيا، عادة ما يختلف عدد الركاب الفعلي على متن القارب عن السجل. وتكثر الحوادث في البحر في البلاد وهي أرخبيل يضم 17 ألف جزيرة حيث لا تُراعى معايير السلامة بانتظام.

وقضى نحو 160 شخصا في 2018 عندما غرقت عبارة في إحدى أكثر البحيرات عمقا في العالم، في جزيرة سومطرة.

وفي أيار/مايو 2022، جنحت عبارة كان على متنها 839 شخصا في إقليم نوسا تينغارا إيست طوال يومين. ولم يُصب أحد في الحادثة.

فرانس24/ أ ف ب

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