باكستان: اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بعدما حكم عليه بثلاث سنوات سجن في قضايا فساد

تم توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت بعدما حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، وفق ما أعلنت الشرطة ومسؤولون، فيما لم يكن رئيس الوزراء الباكستاني السابق حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، خلال حديث مع الصحافيين بشأن الوضع السياسي الحالي والقضايا الجارية ضده في مقر إقامته في لاهور، باكستان، في 3 أغسطس/آب 2023

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ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إثر حكم صدر بحقه يدينه بثلاث سنوات سجن بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء، شهباز شريف للصحافيين "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان". وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله على يد ضباط من قوة إسلام أباد.

هذا، وحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وأورد التلفزيون الباكستاني "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.

ويواجه خان أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.

ومن جهته، أكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم. إذ قال أحد أعضاء الفريق "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".

فرانس24/أ ف ب

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