لجنة الانتخابات الباكستانية تمنع عمران خان من ممارسة العمل السياسية لخمس سنوات

أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا، الثلاثاء، بمنع رئيس الحكومة السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات بعد إدانته وحبسه بتهم فساد. وقالت اللجنة في قرارها الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مسؤول كبير، إن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته. بدوره قال ذو الفقار بخاري مساعد خان إنهم كانوا على علم أن هذا سيحدث، مضيفا أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتحدث في مؤتمر صحفي في بوتراجايا بماليزيا ، 4 فبراير 2020.

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قررت لجنة الانتخابات الباكستانية، الثلاثاء، منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات بعد إدانته وحبسه بتهم فساد.

وأشارت اللجنة في قرارها، الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مسؤول كبير، إلى أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته.

وأضافت: "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة 5 سنوات".

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.

وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان في تصريحات لرويترز: "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتما"، مضيفا أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا.

وقال: "نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".

وحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسجن لثلاث سنوات يوم السبت بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022. واعتقل خان من منزله في لاهور واقتيد إلى سجن بالقرب من إسلام آباد.

وقال محاميه إن الفريق القانوني لموكله طعن الثلاثاء على قرار إدانته وإن المحكمة العليا ستنظر في الطعن الأربعاء.

وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.

ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام آباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.

فرانس24/ رويترز

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