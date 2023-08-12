الصين: سيول قوية تسفر عن مقتل أكثر من 78 شخصا و16 آخرين في عداد المفقودين

قتل شخصان وفُقد أثر 16 شخصا في سيول قوية نجمت عن أمطار غزيرة وفيضانات قرب مدينة شيآن شمال الصين، لتصل حصيلة القتلى الجمعة إلى 78 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية السبت. فيما حذرت سلطات إدارة الطوارئ في المدينة السبت من أن المنطقة يمكن أن تشهد "عدة جولات" من العواصف القوية في المستقبل القريب.

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فرق إنقاذ تقوم باجلاء مدنيين من مناطق غمرتها المياه في إحدى مدن مقاطعة هبي بشمال الصين في 2 آب/اغسطس 2023.

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شهدت الصين فيضانات قاتلة وأمطار غزيرة قياسية في الأسابيع القليلة الماضية خلفت قتيلين اثنين وفقد أثر ستة عشر آخرين، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات التي سببتها عواصف في المناطق الشمالية للبلاد 78 قتيلا على الأقل الجمعة.

هذا، وذكر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" أنه "بسبب تساقط أمطار غزيرة لفترة قصيرة الساعة 18,00 في 11 آب/أغسطس حصلت فيضانات جبلية عارمة وسيول وحلية".

وجاء في التقرير أن "مسحا أوليا أظهر في الوقت الحالي، (أن الفيضانات) جرفت منزلين وألحقت أضرارا ببنى تحتية من بينها طرق وجسور وإمدادات للطاقة".

وإلى ذلك، تم إنقاذ أربعة أشخاص ممن حوصروا في بداية السيول، وفق التلفزيون.

كما أكدت وسائل إعلام رسمية صينية مواصلة جهول الاستجابة والإنقاذ صباح السبت فيما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين.

وقد ضربت السيول قرية ويجيبينغ الواقعة في واد ضيق على بعد ساعتين جنوب وسط مدينة شيآن.

ويذكر أن سلطات إدارة الطوارئ في المدينة قد حذرت السبت من أن المنطقة يمكن أن تشهد "عدة جولات" من العواصف القوية في المستقبل القريب.

ونص البيان على أنه "مع استمرار تساقط الأمطار ستكون الجبال والتربة شديدة الإشباع مما سيؤدي على الأرجح إلى كوارث ثانوية مثل الفيضانات المفاجئة في الجبال والسيول الوحلية".

فرانس24/أ ف ب

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