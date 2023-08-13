صحيفة يوميوري اليابانية: اتفاق أمريكي-ياباني لتطوير صاروخ اعتراضي فرط صوتي

أفادت صحيفة يوميوري اليابانية اليوم الأحد أن اليابان والولايات المتحدة بصدد الاتفاق خلال هذا الأسبوع على تطوير مشترك لصاروخ اعتراضي لمواجهة الرؤوس الحربية فرط الصوتية التي تطورها كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية. فيما يعتبر هذا الاتفاق ثاني تعاون من نوعه في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي بين البلدين.

صاروخ روسي باليستي أطلق خلال التدريبات التي أجرتها القوات النووية الاستراتيجية في ساحة بليسيتسك كوزمودروم. روسيا في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022

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كشفت صحيفة يوميوري اليابانية الأحد عن اتفاق حول تعاون مشترك بين أمريكا واليابان من أجل تطوير صاروخ فرط صوتي لاعتراض الرؤوس الحربية فرط الصوتية التي تطورها كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية.

وأضافت يوميوري أن الهدف من الاتفاق، الذي من المتوقع حدوثه عندما يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا يوم الجمعة المقبل في الولايات المتحدة، هو استهداف الأسلحة المصممة لتفادي الدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية الحالية. ولم تشر الصحيفة إلى المصدر الذي استقت منه المعلومات.

كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية للتعليق خارج ساعات العمل.

ويذكر أنه خلافا للرؤوس الحربية الباليستية التقليدية، التي تحلق في مسارات يمكن التنبؤ بها أثناء سقوطها من الفضاء على أهدافها، فإن المقذوفات فرط الصوتية يمكنها تغيير مسارها، ما يجعل استهدافها أكثر صعوبة.

هذا، وأوضحت الصحيفة أيضا أن بايدن وكيشيدا سيلتقيان على هامش القمة الثلاثية مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

وكانت قد اتفقت الولايات المتحدة واليابان في يناير كانون الثاني الماضي على النظر في تطوير الصاروخ الاعتراضي في اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيريهما اليابانيين، وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا.

وللعلم، سيكون هذا الاتفاق، ثاني تعاون من نوعه في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي بين البلدين، إذ طورت واشنطن وطوكيو صاروخا بعيد المدى لاستهداف الرؤوس الحربية في الفضاء وتنشره اليابان على سفن حربية في البحر بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية للحماية من الصواريخ الكورية الشمالية.

فرانس24/ رويترز

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