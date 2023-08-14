كوريا الشمالية: كيم جونغ أون يزور مصانع عسكرية لها صلة بإنتاج الصواريخ

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية، وأشاد "بإنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية". وهذه أحدث زيارة في سلسلة الزيارات التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لمنشآت عسكرية والتي يشدد فيها على ضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة.

© أ ف ب

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 24 أيار/مايو 2020 يظهر فيها الزعيم كيم جونغ أون أثناء اجتماع للجنة العسكرية المركزية في حزب العمال وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم البلاد كيم جونغ أون زار مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية.

وأضافت الوكالة أن كيم "عبر عن رضاه إزاء تركيز المصنع (في الآونة الأخيرة) على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية".

وقالت الوكالة إن كيم طالب "بتحسين إنتاج الصواريخ" وقاد بنفسه مركبة مدرعة قتالية.

وهذه أحدث زيارة في سلسلة الزيارات التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لمنشآت عسكرية والتي يشدد فيها على ضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة.

وقبل أيام، أقال الزعيم الكوري الشمالي رئيس أركان الجيش ودعا إلى الاستعداد إلى الحرب من خلال تعزيز إنتاج الأسلحة وتكثيف التدريبات.

ودعا جونغ أون إلى تكثيف الاستعدادات للحرب "بطريقة هجومية" عبر تعزيز إنتاج الأسلحة والقيام بتدريبات أكثر.

واتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الشهر الماضي إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن العلاقة بين الجانبين. ونفت كوريا الشمالية وروسيا إجراء أي صفقات أسلحة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك