في "ذكرى التحرير"... بوتين يدعو لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية "في كل المجالات"

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون مع بيونغ يانغ "في كل المجالات"، برسالة تهنئة بعث بها إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في "ذكرى التحرير"، وفق ما أفاد الكرملين الثلاثاء. يأتي هذا، قبل أيام من عقد قمة بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الجمعة في واشنطن بهدف تعزيز التعاون الأمني.

© أ ف ب

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 14 آب/أغسطس 2023 تظهر الزعيم كيم جونغ أون خلال تفقده مصنع أسلحة كبير في موقع لم تحدده بالبلاد.

إعلان اقرأ المزيد

في رسالة بعث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة "ذكرى التحرير"، قال فيها وفق بيان الكرملين، "إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم شعبينا ولصالح تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا عموما".

كما أشاد الرئيس الروسي بـ"يوم تحرير" كوريا باعتباره "رمزا لبسالة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين كافحوا معا... الاستعمار الياباني".

وأضاف أنه في هذه الفترة "نشأت تقاليد الصداقة والتعاون لتصبح قاعدة صلبة لتطوير علاقات حسن الجوار بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية".

ومن جهته، دعا وزير الدفاع الكوري الشمالي الثلاثاء إلى مزيد من التعاون مع روسيا، وذلك في رسالة تمت قراءتها أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وجاء في رسالة الوزير كانغ سون نام كما نقلت وكالة ريا نوفوستي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "شدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع".

هذا، وفي تموز/يوليو الماضي، كان قد وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كوريا الشمالية بـ"شريك مهم" لموسكو، خلال محادثات أجراها مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام في بيونغ يانغ.

وإلى ذلك، فقد صدرت تصريحات بوتين قبل أيام من عقد قمة بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الجمعة في واشنطن بهدف تعزيز التعاون الأمني لمواجهة تزايد تهديدات كوريا الشمالية.

وتبقى العلاقات بين الكوريتين حاليا في أدنى مستوياتها مع دعوة كيم إلى تسريع سباق التسلح بما يشمل الأسلحة النووية التكتيكية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك