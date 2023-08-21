مقتل رجل في باكستان بنيران القوات الهندية على حدود كشمير

لقي رجل في باكستان مصرعه بعدما أطلقت القوات الهندية النار عليه أثناء قيامه بأعمال زراعية قرب الخط الفاصل الذي يمثل فعليا الحدود بين البلدين، وفق ما أفادت الشرطة الباكستانية الإثنين. وهذا الحادث هو الثاني من نوعه منذ حزيران/يونيو رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

حراس باكستان (يرتدون الزي الأسود) وضباط قوة أمن الحدود الهندية يرفعون أعلامهم الوطنية خلال عرض عسكري في يوم الاستقلال الـ 72 لباكستان، بالقرب من لاهور ، باكستان 14 آب/أغسطس 2019.

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قالت الشرطة في الشطر الباكستاني من كشمير الإثنين، إن القوات الهندية قتلت مدنيا بالرصاص قرب خط المراقبة الفاصل في الإقليم المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا، في ثاني حادث من نوعه منذ حزيران/يونيو رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال رياض موغال مراقب الشرطة في منطقة كوتلي بكشمير إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما قُتل على نحو "غير مبرر" برصاص القوات الهندية أثناء قيامه بأعمال زراعية قرب الخط الفاصل الذي يمثل فعليا الحدود بين البلدين.

وشهد الخط الفاصل على مدى سنوات إطلاق نار كثيفا قبل اتفاق لوقف إطلاق النار في 2021. ومنذ ذلك الحين، صارت مثل هذه الوقائع نادرة.

وقُتل شخصان في حزيران/يونيو بنيران القوات الهندية في أول حادث كبير منذ 2021.

واعترفت الهند بالحادث لكنها قالت إن القتيلين حاولا التسلل عبر الحدود.

فرانس24/ رويترز

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