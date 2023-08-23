في "يوم تاريخي"... مركبة الفضاء الهندية تشاندرايان-3 تهبط على سطح القمر

فضاء

هبطت المركبة الهندية تشاندرايان-3 غير المأهولة الأربعاء على سطح القمر، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه "يوم تاريخي". وبهذا الإنجاز تنضم الهند إلى نادي الدول القليلة التي تمكنت من النزول على سطح القمر بعد أربع سنوات على محاولتها الفاشلة.

© أ ف ب/أرشيف

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تمكنت المركبة الهندية تشاندريان-3من الهبوط على سطح القمر الأربعاء بسلام، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الهندي بأنه "يوم تاريخي".

ويعد هبوط هذه المركبة غير المأهولة على سطح القمر محطة تاريخية لأكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، الذي يأمل في الانضمام إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر، بعد أربع سنوات على محاولة كانت فاشلة.

وكان من المتوقع أن تحط "تشاندريان-3" بعيد الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي الهندي (الساعة 12,30 ت غ) قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف كثيرا، ما سيشكل سابقة عالمية في برنامج فضائي.

وتأتي هذه المحاولة الجديدة للبرنامج الفضائي الهندي الذي يشهد ازدهارا، بعد أربع سنوات على فشل كبير بعدما فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى القمر.

للعلم، تضم تشاندريان-3 التي طورتها المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO)، جهاز الهبوط "فيكرام" (الشجاعة باللغة السانسكريتية) والروبوت المتحرك "برغيان" (الحكمة) لاستكشاف سطح القمر.

يذكر أن هذه المهمة، تأتي بعد أيام قليلة على تحطم المسبار "لونا-25" وهو الأول الذي ترسله روسيا إلى القمر منذ العام 1976.

فرانس24/ رويترز

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